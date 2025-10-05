Un hombre fue apuñalado por la espalda en la zona norte de Santa Fe

La madrugada de este domingo volvió a teñirse de sangre en la capital provincial. Un hombre resultó herido de arma blanca en un hecho ocurrido en la zona noroeste de Santa Fe. Debió ser trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde permanece fuera de peligro.
El ataque se registró alrededor de las 2.30 de la madrugada, en la intersección de Grierson y Pedroni, jurisdicción de la Subcomisaría 12ª, en barrio Los Troncos. Allí, personal policial halló a Juan Real, de 32 años, con una herida punzante en la espalda. El hombre, visiblemente alterado y con el torso ensangrentado, alcanzó a decir que caminaba por la zona cuando, de forma repentina, un sujeto identificado como J. lo atacó por la espalda sin mediar palabra.
Búsqueda de indicios
Minutos después, un móvil policial y peritos del Departamento Criminalístico Región I de la PDI arribaron a la escena. Se efectuaron tareas específicas, y búsqueda de rastros de sangre. Los investigadores lograron localizar una cámara de seguridad en la zona, sobre calle Grierson al 8400—, que podría resultar clave para determinar con precisión cómo se produjo la agresión.
Traslado de urgencia
Real fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde fue recibido por el médico de guardia, quien constató una lesión punzante en la espalda. El herido ingresó consciente, aunque con el torso desnudo y signos evidentes de haber perdido sangre durante su caminata hasta ser auxiliado.
La Fiscalía del Dr. Andrés Marchi tomó intervención, disponiendo medidas para identificar a los agresores y determinar las circunstancias de la agresión.
Los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan sobre las filmaciones y testimonios recolectados para intentar reconstruir los hechos y establecer responsabilidades.
