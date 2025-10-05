Transformaciones

Filchel: “La policía de Santa Fe cambió su estructura y salió a la calle”

En el programa Santa Fe Policiales, el subjefe de la policía santafesina, repasó las transformaciones aplicadas en la policía santafesina. Habló de las estaciones que reemplazan a las comisarías, el modelo de cuadrantes, el 911 como columna vertebral y el cambio de paradigma que, según afirmó, ya muestra resultados.