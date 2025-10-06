Nueva evidencia

La foto que muestra a "Pequeño J" y una de las víctimas dos semanas antes del triple crimen

La imagen corresponde al 6 de septiembre en Flores. Dos semanas después, Lara Gutiérrez apareció asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi. También declaró una testigo que ubicó a todos los implicados en una fiesta con drogas y dinero.