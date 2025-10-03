Prisión preventiva con fines de extradición pasiva

Triple crimen de Florencio Varela: trasladaron a "Pequeño J" a la cárcel de Cañete, en Perú

La Justicia peruana dictaminó la medida contra Tony Janzen Valverde Victoriano, luego de que se negara a ser trasladado voluntariamente a la Argentina. Es considerado el supuesto autor intelectual de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.