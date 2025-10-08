Un motochorro arrastró a una monja en Córdoba para robarle el bolso

Este lunes, minutos antes de las 16, una monja fue víctima de un asalto en pleno barrio Las Palmas de Córdoba: un delincuente en moto intentó robarle su bolso, la arrastró por la vereda y la dejó inconsciente en el asfalto.
El violento asalto ocurrió en el barrio Las Palmas, a plena luz del día. Las imágenes captadas por cámaras muestran cómo el agresor arrastró a la religiosa varios metros. Está fuera de peligro y la policía trabaja para dar con el autor.
El episodio fue captado por cámaras de seguridad y movilizó a los vecinos, que la auxiliaron y alertaron a las autoridades.
Según las imágenes disponibles, la mujer caminaba por la vereda cuando fue abordada por detrás por un hombre a bordo de una motocicleta. En un breve forcejeo, el agresor trató de arrebatarle el bolso; al resistirse, continuó la acción arrastrándola varios metros sobre el asfalto.
La caída fue violenta y la señora quedó inconsciente. Posteriormente, el delincuente descendió de la moto, tomó las pertenencias y huyó.
Al darse cuenta del ataque, algunos vecinos se acercaron al lugar al escuchar gritos o ver el episodio. La auxiliaron, y personal de emergencias trasladó a la víctima a un centro de salud. Afortunadamente, los médicas informaron que no corre riesgo vital.
Este hecho generó fuerte conmoción en la comunidad: vecinos manifestaron temor y exigieron mayor presencia policial en la zona. “Vivimos con miedo. A cualquier hora te pueden atacar”, declaró una vecina a medios locales.
La Policía de Córdoba continúa la búsqueda del autor del asalto, que hasta el momento se encuentra prófugo. La causa está caratulada como robo agravado por uso de violencia. Se están analizando los registros de cámaras de seguridad de la zona y declaraciones de testigos para identificar al agresor.
El video del robo está siendo una pieza clave en la investigación: permite reconstruir la acción delictiva y observar características físicas del agresor, como la vestimenta (pantalón rojo, gorra) y el modo de operar.
