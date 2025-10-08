Inseguridad

Un motochorro arrastró a una monja en Córdoba para robarle el bolso

El violento asalto ocurrió en el barrio Las Palmas, a plena luz del día. Las imágenes captadas por cámaras muestran cómo el agresor arrastró a la religiosa varios metros. Está fuera de peligro y la policía trabaja para dar con el autor.