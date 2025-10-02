Cortes de tránsito sobre autopistas Buenos Aires - Rosario y Rosario - Córdoba

Un importante accidente de tránsito se registró este jueves a primera hora de la mañana sobre la autopista Buenos Aires - Rosario Ruta Nacional 9.
Los accidentes se registraron este jueves a primera hora de la mañana.
Producto del impacto entre dos camiones, se generó una interrupción total de la circulación en la mano a la ciudad del sur de la provincia de Santa Fe a la altura del kilómetro 225, jurisdicción de Fighiera.
Se establecieron desvíos en el kilómetro 246, altura Villa Constitución, mientras se interviene en los dos camiones que protagonizaron el siniestro.
Casi en simultáneo, se generó otro accidente de tránsito, pero en la autopista Rosario - Córdoba, con calzada reducida en dirección a la ciudad santafesina a la altura del kilómetro 335, jurisdicción de Carcarañá.
En este segundo caso, sólo se trata del vuelco de un camión, sin intervención de otros vehículos.
Sin mayores precisiones sobre el estado de salud de los involucrados, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) solicitan circular con precaución y respetar las indicaciones en ambos casos.
