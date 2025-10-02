#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Altura Fighiera

Cortes de tránsito sobre autopistas Buenos Aires - Rosario y Rosario - Córdoba

Los accidentes se registraron este jueves a primera hora de la mañana.

Imagen ilustrativa. Zona afectada por el siniestro a la altura de Fighiera. Crédito: Google Street View
 9:43
Por: 

Un importante accidente de tránsito se registró este jueves a primera hora de la mañana sobre la autopista Buenos Aires - Rosario Ruta Nacional 9.

Mirá tambiénUn muerto tras accidente fatal sobre la autopista Buenos Aires - Rosario

Producto del impacto entre dos camiones, se generó una interrupción total de la circulación en la mano a la ciudad del sur de la provincia de Santa Fe a la altura del kilómetro 225, jurisdicción de Fighiera.

Aviso de la APSV en X.Aviso de la APSV en X.

Se establecieron desvíos en el kilómetro 246, altura Villa Constitución, mientras se interviene en los dos camiones que protagonizaron el siniestro.

Casi en simultáneo, se generó otro accidente de tránsito, pero en la autopista Rosario - Córdoba, con calzada reducida en dirección a la ciudad santafesina a la altura del kilómetro 335, jurisdicción de Carcarañá.

Aviso de la APSV en X.Aviso de la APSV en X.

En este segundo caso, sólo se trata del vuelco de un camión, sin intervención de otros vehículos.

Sin mayores precisiones sobre el estado de salud de los involucrados, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) solicitan circular con precaución y respetar las indicaciones en ambos casos.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Estado del tránsito
Choques en Santa Fe
Rosario
San Lorenzo

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro