Se investiga

Desapareció el chofer que llevó a Pablo Laurta a Córdoba; su auto apareció incendiado

El conductor Martín Sebastián Palacios está desaparecido desde el miércoles. Su vehículo fue hallado incendiado en la Ruta de las Altas Cumbres, y se teme que haya sido víctima de un crimen vinculado al doble femicidio ocurrido en Villa Serrana.