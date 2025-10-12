Desapareció el chofer que llevó a Pablo Laurta a Córdoba; su auto apareció incendiado

La investigación sobre el doble femicidio ocurrido en Villa Serrana, Córdoba, ha tomado un giro inesperado con la desaparición de Martín Sebastián Palacios, un chofer de 49 años que trasladó a Pablo Laurta a la provincia días antes del ataque.
El conductor Martín Sebastián Palacios está desaparecido desde el miércoles. Su vehículo fue hallado incendiado en la Ruta de las Altas Cumbres, y se teme que haya sido víctima de un crimen vinculado al doble femicidio ocurrido en Villa Serrana.
Palacios fue visto por última vez el miércoles 8 de octubre, cuando informó a sus allegados que debía realizar un traslado de "personal ejecutivo" durante la medianoche. Desde entonces, no se supo más de él.
El vehículo de Palacios fue encontrado completamente incendiado en la Ruta de las Altas Cumbres, un hecho que provocó un incendio forestal y llevó a la evacuación de más de 130 personas.
La policía investiga si Laurta habría utilizado el auto de Palacios para escapar tras asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio. La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º turno de Córdoba trabaja en coordinación con las autoridades de Entre Ríos para esclarecer los hechos.
Las autoridades de Córdoba investigan la relación entre el secuestro de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, el niño de cinco años secuestrado tras el doble homicidio, y la desaparición de Martín Sebastián Palacios. Se sospecha que Laurta podría estar involucrado en la desaparición del chofer entrerriano.
La Policía de Entre Ríos encontró a Pedro Rodríguez Laurta y a su padre en Gualeguaychú, donde Laurta fue detenido como presunto autor del doble femicidio.
