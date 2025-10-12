Así fue la detención del principal acusado del doble femicidio en Córdoba

En la tarde del 12 de octubre de 2025, la Policía de Entre Ríos detuvo a Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, madre y abuela del niño identificado como P. T. L., de 5 años.
Pablo Laurta fue arrestado en Gualeguaychú mientras planeaba escapar a Uruguay con su hijo de 5 años.
El operativo se llevó a cabo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde Laurta se encontraba junto al menor. Según fuentes oficiales, el hombre planeaba cruzar a Uruguay, país de donde es oriundo.
La detención fue posible gracias a la colaboración entre las fuerzas de seguridad de Córdoba y Entre Ríos, quienes, tras recibir información sobre el paradero de Laurta, organizaron un operativo conjunto que culminó sin incidentes.
El fiscal Gerardo Reyes, a cargo de la Fiscalía especializada en Violencia Familiar, lidera la investigación judicial del caso. Por el momento, el expediente se tramita bajo secreto de sumario.
La detención de Laurta generó una gran conmoción en la comunidad cordobesa, que había estado siguiendo de cerca el caso desde su inicio. Vecinos de la zona expresaron su alivio por la captura del sospechoso, aunque muchos manifestaron su tristeza por la tragedia ocurrida.
El gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, felicitó a los efectivos policiales por su accionar y aseguró que se continuará trabajando para esclarecer todos los aspectos del crimen y llevar justicia a las víctimas.
El Ministerio de Seguridad de la Nación también se pronunció al respecto, destacando la importancia de la colaboración entre las fuerzas federales y provinciales en la lucha contra el crimen organizado y la violencia de género.
Tras la detención de Laurta, la causa pasó a manos de la Justicia provincial, que continuará con la investigación para determinar las circunstancias exactas del doble femicidio y el secuestro del niño.
Se espera que en los próximos días se realicen nuevas indagatorias y se presenten pruebas que permitan esclarecer los hechos.
El abogado defensor de Laurta solicitó la nulidad de la detención, argumentando que no se había cumplido con todos los procedimientos legales establecidos.
Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron que la detención fue realizada de acuerdo con la ley y que no se violaron los derechos del acusado.
