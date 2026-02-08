Los Pumas cerraron el Seven de Perth con dos triunfos y terminaron quintos

Los Pumas 7s, la selección argentina de rugby seven, cerraron su participación en el Seven de Perth 2026 con dos victorias que le permitieron finalizar en la quinta posición de la cuarta etapa del Circuito Mundial de la modalidad, tras un sábado marcado por un rendimiento por debajo de lo esperado.
La jornada dominical mostró una imagen más sólida del conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora, que se recompuso a tiempo para despedirse del torneo con buenas sensaciones.
Recuperación y triunfo ante Francia
El domingo, apenas pasada la medianoche en Argentina,Los Pumas comenzaron su recuperación con un partido decisivo frente a Francia en las semifinales por el quinto lugar. La victoria fue clara y contundente: 47-12, con múltiples tries que reflejaron la mayor superioridad del equipo argentino dentro del campo.
Ese triunfo no solo significó una recuperación anímica para el equipo albiceleste, sino también una contundente respuesta tras un sábado difícil en el que habían caído sin poder mostrar su mejor versión.
El elenco argentino encontró espacios en defensa rival y capitalizó errores del equipo europeo para abrir el marcador desde temprano, construyendo una ventaja que se sostuvo hasta el final del encuentro.
El elenco argentino encontró espacios en defensa rival y capitalizó errores del equipo europeo Créditos: @lospumas7arg
Cierre de torneo y victoria ante España
En el partido definitivo por el quinto lugar, Argentina se enfrentó a España, un rival con el que había compartido la fase de grupos y que lo había derrotado el día anterior.
El encuentro fue mucho más parejo que el anterior, con intercambios constantes en el marcador. Sin embargo, los argentinos lograron imponerse por 24-19, con un try decisivo en los minutos finales que selló el resultado y selló la posición de cierre en el torneo.
El conjunto nacional supo aprovechar sus oportunidades en momentos clave y mostró una mejoría significativa en su juego colectivo, especialmente en fases cerradas y en la concreción de sus oportunidades de try.
Esta victoria final dejó una nota positiva para el equipo antes de encarar la siguiente etapa del circuito, que tendrá lugar en Vancouver, Canadá, los días 7 y 8 de marzo.
La jornada dominical mostró una imagen más sólida del conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora, Créditos: @lospumas7arg
A pesar de que la campaña en Perth no cumplió con las expectativas iniciales —especialmente tras el histórico bicampeonato conseguido en ediciones previas del Seven de Perth— el cierre con victorias ante dos selecciones competitivas representa un impulso para el plantel argentino, que seguirá trabajando para consolidarse entre los mejores del circuito mundial.
El resultado final también modifica de forma momentánea la tabla de posiciones general de la temporada 2025-26 del Circuito de Seven, donde Los Pumas 7s buscarán recuperar protagonismo tras una gira dura en Australia.