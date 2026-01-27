En tiempo y forma: así avanzan las obras para los Juegos Sudamericanos en Santa Fe
El subsecretario de Deportes, Carlos Marzo, destacó el progreso constante del microestadio y la villa deportiva, resaltando la coordinación con el gobierno provincial para garantizar que todo esté listo para recibir a los 15 países participantes.
La estructura del microestadio multipropósito ya es visible desde la circunvalación.
Las obras de infraestructura vinculadas a los Juegos Sudamericanos avanzan a buen ritmo en la ciudad de Santa Fe. Así lo confirmó el subsecretario de Deportes de la Municipalidad, Carlos Marzo, quien destacó el seguimiento permanente que se realiza sobre el microestadio y la villa deportiva, dos piezas centrales para el evento internacional que se desarrollará en septiembre.
“Estamos siempre monitoreando junto al Gobierno provincial y a nuestro intendente Juan Pablo Poletti todas las obras, que están teniendo un flujo sumamente positivo en cuanto a los avances. Están en tiempo y forma”, aseguró el funcionario.
Uno de los puntos más visibles del progreso es el microestadio multipropósito, ubicado en inmediaciones de la circunvalación. Marzo explicó que el crecimiento de la estructura ya es notorio para quienes transitan la zona.
“Quien circula por la circunvalación vio que de golpe empezó a elevarse. Son estructuras que ya vienen prearmadas y se empezaron a ensamblar”, detalló. Además, precisó que el estadio “ya tiene todos los laterales, tanto el oeste como el norte y el sur confeccionados”, y que el cierre del sector este podría concretarse durante marzo.
El subsecretario remarcó el impacto que genera ingresar al interior del espacio: “Cuando quedamos inmersos dentro de esa cúpula, a uno desde el ámbito deportivo se le ponen las ganas de que llegue septiembre”.
Seguimientoytrabajo conjunto
Marzo subrayó que el avance sostenido es resultado del trabajo articulado entre distintos niveles del Estado y el Comité Organizador local. “Estamos monitoreando día a día todo lo que va sucediendo, porque estamos en tiempo como para poder llegar a un fin realmente necesario”, afirmó, y destacó el rol del Comité Organizador de Santa Fe junto al Gobierno provincial.
Las obras para los Juegos Sudamericanos en Santa Fe siguen a buen ritmo.
Según indicó, las visitas técnicas y los controles continúan de manera permanente para garantizar que cada etapa se cumpla según lo previsto.
Villa deportiva
En cuanto a la villa deportiva, el funcionario señaló que presenta un grado de avance superior al de otros complejos similares. “De las tres villas, es la más avanzada de la provincia”, sostuvo.
Además, anticipó nuevas recorridas vinculadas a cuestiones técnicas: “Este martes estamos yendo con una empresa de tecnología para ir viendo la conectividad y las necesidades que va a tener la villa”.
El objetivo final es claro: llegar en óptimas condiciones a la cita sudamericana. “Estamos trabajando día a día para poder tener la mejor excelencia posible y recibir a 15 países en septiembre de este año”, concluyó Marzo, quien expresó satisfacción por el ritmo de obra y el compromiso del equipo involucrado.