Toma forma en la ciudad de Santa Fe el microestadio del CARD que construye la Provincia

El nuevo Microestadio del CARD toma forma en la ciudad de Santa Fe. Tres de las cuatro caras ya asoman en la zona sur de la capital provincial, a menos de nueve meses de los Juegos Suramericanos 2026.
Con más del 30% de avance, se acelera la construcción del nuevo Microestadio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD). Tendrá capacidad para 3.472 personas, 74 posiciones de prensa y una estructura metálica que ya empieza a apreciarse.
El gobierno provincial acelera la construcción del nuevo Microestadio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo que se levanta dentro del CARD en el predio ubicado en Raúl Tacca y Cristóbal Colón.
La obra ya dejó de ser “un render” y pasó a ser un hecho palpable para quienes transiten la zona. Columnas, vigas y losas de tribunas ya están montadas y la cubierta metálica empieza a tomar forma, dando un primer pantallazo de su configuración.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, detalló que el Microestadio del CARD tendrá 3.472 espectadores y 74 lugares para prensa, con un perfil multipropósito: servirá para disciplinas olímpicas bajo techo, pero también para usos recreativos, culturales y educativos.
"Con todas estas obras de arquitectura deportiva que estamos haciendo en tiempo récord, el gobierno que conduce Maximiliano Pullaro demuestra el potencial que tenemos los santafesinos”, sostuvo el Ministro.
En la práctica, para Santa Fe significa sumar un recinto “cerrado” con estándares de evento internacional, algo que no se arma de un día para el otro y que suele quedar (cuando queda) como plataforma para torneos, festivales y actividades comunitarias.
"Hablamos de más de mil trabajadores que le están metiendo mucho esfuerzo para que avancen las obras y lleguemos a tiempo para los juegos, pero también están construyendo sedes con uso a futuro para múltiples eventos", agregó Enrico.
El microestadio ya muestra dos vigas principales de 70 metros y las primeras vigas secundarias que formarán la cubierta. La previsión es terminar la estructura metálica del techo hacia fines de enero.
El bloque oeste de la infraestructura que formará el nuevo microestadio es el más avanzado en lo que respecta a la estructura de hormigón (columnas, vigas y losas). La empresa contratista ejecuta allí el hormigonado de capas de compresión en los entrepisos, del primer tramo de tabique de ascensores y pisos llaneados de hormigón. En este sector estarán los palcos, vestuarios y cabinas de prensa.
La estructura de tribuna de los lados sur y norte también presenta un significativo grado de avance y se están montando vigas, losas de entrepiso y losas de tribuna. En lo que respecta al bloque este, se prevé finalizar con todo el montaje de la estructura premoldeada de hormigón a principios de febrero.
Por su parte, la estructura metálica está fabricada al 100 %, algunas acopiadas en la obra y otras en fábrica para una mejor organización de espacios. Con estos trabajos, el Microestadio del CARD de Santa Fe supera actualmente el 30% de avance de obra.
Además de las tareas para la construcción del Microestadio, en la capital santafesina también están en marcha los trabajos para la renovación integral del CARD, que incluye principalmente el cambio por completo de la pista de atletismo y la construcción de una tribuna para 900 espectadores.
Estas dos obras conformarán, en el sur de la ciudad capital, un polo deportivo de alto rendimiento equipado con la mejor tecnología y habilitado para grandes eventos tanto nacionales como internacionales. Una vez finalizados los Juegos Suramericanos 2026, estas obras quedarán como un legado para la provincia y la ciudad de Santa Fe.
De cara a los Juegos Suramericanos 2026, el Gobierno de Santa Fe realiza una inversión de 90 millones de dólares en infraestructura derramada en la construcción de 10 obras de arquitectura deportiva de nivel internacional. Además, en las tres ciudades que serán sedes del evento internacional, se construyen las Villas Deportivas, con una capacidad de más de 3.500 camas.
Cabe recordar que las obras deportivas que construye la Provincia son: el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, en Rosario; el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y la Pista de Atletismo del CARD, en Santa Fe; el Centro de Tiro Deportivo en Recreo; y el Estadio Multipropósito Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y el Área Deportiva Parque Regional, en Rafaela.