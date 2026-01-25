Juegos Suramericanos 2026

Toma forma en la ciudad de Santa Fe el microestadio del CARD que construye la Provincia

Con más del 30% de avance, se acelera la construcción del nuevo Microestadio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD). Tendrá capacidad para 3.472 personas, 74 posiciones de prensa y una estructura metálica que ya empieza a apreciarse.