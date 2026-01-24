En el sur santafesino

San Lorenzo será sede del Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos 2026

Este sábado 24 de enero, el Polideportivo Municipal de San Lorenzo será escenario del Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos 2026. Con entrada libre y gratuita, la propuesta incluirá juegos, simuladores deportivos y actividades recreativas para toda la familia.