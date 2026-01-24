San Lorenzo será sede del Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos 2026

San Lorenzo se suma al camino rumbo a los Juegos Suramericanos 2026 con la llegada del Fan Fest itinerante, una propuesta recreativa y participativa que busca acercar el espíritu del evento deportivo más importante de la región a la comunidad.
Este sábado 24 de enero, el Polideportivo Municipal de San Lorenzo será escenario del Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos 2026. Con entrada libre y gratuita, la propuesta incluirá juegos, simuladores deportivos y actividades recreativas para toda la familia.
La actividad se desarrollará este sábado 24 de enero, de 11 a 19 horas, en el Polideportivo Municipal, ubicado en la intersección de Luis Borghi y Saavedra.
Con entrada libre y gratuita, el Fan Fest ofrecerá una jornada pensada para públicos de todas las edades, combinando deporte, entretenimiento y experiencias interactivas, en la antesala de los Juegos que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.
Durante toda la jornada, los vecinos podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades recreativas, entre las que se incluyen metegol, tenis de mesa, mini golf y estaciones deportivas con simuladores virtuales.
Estas experiencias permitirán a los participantes experimentar disciplinas como remo, ciclismo, fútbol, carrera de autos, penales, tiro con arco y arquería, entre otras.
La iniciativa busca generar un primer acercamiento a las disciplinas que formarán parte del programa oficial de los Juegos Suramericanos, promoviendo valores como el deporte, la inclusión y la participación comunitaria.
Uno de los atractivos principales del Fan Fest será la presencia de Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos 2026, que volverá a visitar San Lorenzo tras su participación en la apertura del encuentro “Jugarte”, realizado en noviembre pasado en el mismo predio.
Los Juegos Suramericanos 2026 reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países de América del Sur y el Caribe, quienes competirán en 57 disciplinas. Se estima que el evento contará con más de 2 millones de espectadores presenciales en las tres ciudades sede, además de otros 2 millones que seguirán las competencias a través de transmisiones televisivas y plataformas de streaming.
De cara al desarrollo de los Juegos, el Gobierno Provincial lleva adelante una inversión estimada en 90 millones de dólares destinada a infraestructura deportiva y urbana. En Rosario, las obras incluyen el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI.
En Santa Fe, los trabajos se concentran en el Estadio Multipropósito y la Pista de Atletismo del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), mientras que en Recreo se construye el Centro de Tiro Deportivo. En Rafaela, en tanto, avanzan el Estadio Multipropósito Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y el Área Deportiva del Parque Regional.
Además, en las tres ciudades sede se construyen Villas Deportivas con capacidad para más de 3.500 camas, que luego de los Juegos quedarán como legado para el desarrollo deportivo y social de la provincia.