A nivel provincial

Con un crecimiento del 20 %, Rafaela afianza su perfil como polo del turismo de eventos

Con una agenda que superó las 800 actividades y creció un 20 % respecto de 2024, Rafaela se consolidó durante 2025 como una ciudad de eventos. Desde el Municipio destacaron el trabajo articulado con el sector privado y el reconocimiento provincial recibido por el crecimiento del turismo de reuniones.