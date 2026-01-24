Con un crecimiento del 20 %, Rafaela afianza su perfil como polo del turismo de eventos
Con una agenda que superó las 800 actividades y creció un 20 % respecto de 2024, Rafaela se consolidó durante 2025 como una ciudad de eventos. Desde el Municipio destacaron el trabajo articulado con el sector privado y el reconocimiento provincial recibido por el crecimiento del turismo de reuniones.
Rafaela cerró el año 2025 reafirmando su perfil como una ciudad de eventos, con una agenda diversa que incluyó congresos, ferias, exposiciones, jornadas, encuentros deportivos, culturales y empresariales. En total, se desarrollaron 801 actividades, una cifra que representa un incremento del 20 % en comparación con 2024 y que consolida una tendencia sostenida de crecimiento.
El fortalecimiento del turismo de reuniones y eventos es uno de los ejes estratégicos que viene impulsando la gestión del intendente Leonardo Viotti, con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo.
Esta política fue reconocida a nivel provincial con la distinción Santa Fe MICE Awards, que destacó a Rafaela como la ciudad con mayor crecimiento en turismo de reuniones de la provincia.
Una agenda diversa que dinamiza la economía local
Las actividades desarrolladas a lo largo del año abarcaron múltiples sectores, como la ciencia, la tecnología, la industria, el comercio, el emprendedurismo, la gastronomía, el deporte y la cultura, generando un impacto directo en la economía local y regional.
Al respecto, la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, señaló que los números fueron presentados formalmente ante el Concejo Municipal y reflejan un proceso de consolidación sostenido.
“En 2025, en Rafaela se llevaron a cabo 801 actividades recreativas, culturales, deportivas, gastronómicas, sociales y empresariales. Esto es el resultado de una política clara de fortalecimiento de la ciudad como sede de eventos”, afirmó.
Articulación público-privada y apoyo provincial
Imoberdorf remarcó que no todos los eventos fueron organizados de manera directa por el Municipio, sino que en su mayoría se desarrollaron de forma articulada con el sector privado. En ese sentido, explicó que el rol del Estado local es acompañar, promover y facilitar las iniciativas como parte de una estrategia integral de posicionamiento turístico.
La funcionaria también destacó el aporte del Gobierno provincial, especialmente en el marco de los Juegos Deportivos Suramericanos, que se desarrollarán este año y tendrán a Rafaela como una de sus sedes, lo que refuerza el perfil de la ciudad como anfitriona de eventos de gran escala.
En materia de difusión y acceso a la información, la secretaria subrayó la disponibilidad de herramientas tecnológicas abiertas tanto a organizadores como a la ciudadanía.
Entre ellas, mencionó la plataforma “Me lo Agendo”, disponible en el sitio web del Municipio, una comunidad informativa a través de WhatsApp y el programa “Viví Rafaela”, una agenda digital oficial presentada en septiembre de 2025.
Esta última funciona como un canal centralizado para la promoción de actividades y, actualmente, concentra también toda la información vinculada a los preparativos de los Juegos Odesur.
Balance final del año
Según el informe presentado por el Ejecutivo local, del total de eventos realizados en 2025, el 48 % fue organizado por el sector privado, el 35 % por el sector público y el 17 % en modalidad de coproducción entre el Municipio y organizadores privados.
“Se logró no solo un incremento en la cantidad de actividades, sino también una mayor diversificación de la agenda, lo que posiciona a Rafaela como un destino competitivo en turismo de eventos a nivel provincial y regional”, concluyó Imoberdorf.