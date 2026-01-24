Pullaro visitó localidades del departamento San Martín, donde recorrió obras
El gobernador estuvo en María Susana, Landeta, Colonia Belgrano y Casas. “Estamos llevando adelante un plan infraestructura como hace mucho tiempo no se hacía”, afirmó, acompañado por el senador Motta.
El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió este viernes las localidades de María Susana, Landeta, Colonia Belgrano y Casas, en el departamento San Martín, donde supervisó obras que el gobierno provincial lleva a cabo y se reunió con instituciones de la sociedad civil.
La recorrida comenzó en María Susana, donde el gobernador supervisó las obras de la defensa hídrica y la Escuela de Verano en el Balneario Cancún Oasis. Seguidamente, en Landeta, visitó el Club Deportivo Mitre, la escuela N° 280 y se reunió con instituciones de la localidad.
Más tarde se trasladó hacia Colonia Belgrano donde visitó la Escuela de Verano y se reunió con representantes de instituciones. Por último, en Casas visitó el Club Atlético Casas y el predio donde se proyecta hacer un playón deportivo.
En las actividades, el gobernador destacó “la importancia de reunirnos con instituciones y hacer un repaso del trabajo articulado que llevamos a cabo a través de diferentes programas que tiene el gobierno provincial. Nuestro objetivo es que las instituciones puedan tener mejores condiciones de infraestructura".
"La infraestructura social y deportiva es fundamental, por eso apostamos y aportamos a eso. Los chicos que participan de estas instituciones están alejados de vicios y tienen valores del esfuerzo, trabajo y superación. Eso construye una sociedad mejor”.
“Estas localidades aportan mucho a la Provincia con sus fiestas populares y los carnavales. Por eso desde el gobierno provincial acompañamos a través de recursos. Queremos que los santafesinos se apropien de nuestros lugares, visiten y conozcan todos nuestros pueblos y ciudades”, anheló Pullaro.
Obras viales
Sobre las obras públicas, Pullaro afirmó: “Estamos llevando adelante infraestructura que hacía mucho tiempo que no se hacía. Lamentablemente la planificación de la estructura vial de la Provincia de Santa Fe provocó que en muchos cruces de ruta haya siniestros viales con víctimas fatales".
"Al inicio de nuestra gestión teníamos 17 rotondas en toda la Provincia; cuando terminemos el mandato vamos a tener 90 en cruces y empalmes de rutas que van permitir una mejor circulación y reducir la siniestralidad vial”.
“Las obras viales no solo son económicas, porque además salvan vidas. Nos encontramos con una infraestructura muy deteriorada, pero vamos ahorrando recursos, por un lado, e invirtiendo, por el otro”, precisó.
Provincia productiva
En ese marco, el gobernador volvió a insistir: “Somos una Provincia productiva, que se esfuerza mucho para poder salir adelante y que tenemos una cultura del esfuerzo y del trabajo únicas en Argentina. Eso hace que Santa Fe se destaque”, finalizó.
Por su parte, el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, agradeció la gestión del gobierno provincial “La semana próxima vamos a seguir con las reuniones técnicas del gasoducto para avanzar con las obras que se realizan en la ruta 20 y la 34. Es decir que este año se va a licitar la segunda etapa del gasoducto, que va a traer gas a muchas de nuestras localidades”.
Participaron de las actividades los presidentes comunales de María Susana, Omar Arce; de Landeta, Oriana Granero; de Colonia Belgrano, Agustina Ceaglio, y de Casas, Gabriela Carra; la interventora de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, Lorena Ulieldín; el secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe, Nicolás Mijich.