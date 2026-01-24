Ángeles Deló: un camino hecho de canciones

Ángeles Deló canta desde muy pequeña. La música de su corazón nació con ella y la acompaña desde toda la vida. Y como ella, su música fue creciendo y evolucionando. Hoy presenta 33, su último trabajo discográfico. Charló con Nosotros de su presente, este disco, su hijita Juana y mucho más.
"Me tomé un tiempo lejos de la música tal como se me conocía, activa en medios y festivales y me dediqué a criar a mi nena, que hoy es mi compañera y eso me motiva mucho más. Quiero mostrarle que su mamá es una luchadora incansable, mi propia empresa, como me han sabido presentar en festivales antes de una actuación", cuenta Ángeles.
-33 es mi nuevo material discográfico. Consta de 11 canciones. Me tomé un año para hacer este disco, con altos y bajos. Un día lo llamé mi amigo Martin Fernández, de Ciprés Difusiones. Él me conectó con mi productor musical, que leyó increíblemente mi idea. Cuando le planteé la idea de hacer un disco le dije que quería que cuando escucharas mi música te partiera la cabeza, y así lo hizo. Le dije que quería algo bien personal, un disco al estilo Angeles Deló, pero con una nueva impronta.
-Se está develando de a poco, de a una canción y video por vez. ¿Es una nueva forma de difundir tu trabajo?
-Sí, ahora se viene un año de arduo trabajo, tengo 11 canciones por presentar, una por mes, en forma de sencillos.
Ángeles Deló combina maternidad y música en un proyecto que refleja su presente.
-Desde la pandemia, muchos artistas cambiaron su manera de enfocar su música. Vos no te quedaste quieta.
-Este tiempo ausente de los escenarios no me quedé quieta, hice muchos amigos, y contactos. Ese tiempo lejos de los escenarios también me sirvió para crecer como persona y paradójicamente como artista. Seguí escuchando folklore, nuevos intérpretes, colegas y amigos ya consagrados.
-Estás produciendo tu música, es un paso más grande para tu crecimiento profesional. Contanos sobre esta experiencia.
-Es un disco que he dirigido yo de principio a fin, cómo quería sonar, cómo quería verme. Trabajé con profesionales increíbles, buena gente, que de alguna manera se pusieron mi proyecto al hombro. Muchas noches imaginé mi regreso, pero para ser honesta, nunca lo había imaginado así.
Parte del material visual del álbum fue grabado en locaciones emblemáticas de la región.
-Desde tus primeros pasos a este presente, ¿te siguen conmoviendo e inspirando las mismas cosas?
-Desde mis inicios a la actualidad me sigue inspirando el amor. El amor en todos sus facetas. El desamor, historias felices y tristes.
-¿Cómo definís a este nuevo material?
- A este nuevo material lo defino como un arcoiris después de la lluvia, como un renacer. 33 es un trabajo hecho con mucho amor, con todo mi corazón para todo aquel que quiera escuchar y acompañarme en mi andar cantor, como lo bauticé hace unos años. Siempre elijo canciones que pueda transmitir, si no las siento no las puedo cantar.
Deló durante una sesión de fotos realizada en San Justo, por su nuevo disco 33.
-¿Por qué 33?
-Mi disco se llama 33 porque tengo 33 años, pero si me pongo a pensar, no fue tanto por mi edad. Primero pensé en llamarlo Fénix. Después Ángeles, pero no tenía el nombre claramente. hasta que cuando ya estaba el disco por terminarse, me surgió 33. Siento que este disco es muy especial: 33 hace alusión a un antes y un después, 33 años tenía Cristo cuando murió y resucitó. Espiritualmente es un número muy fuerte. Me identifica mucho.
-¿Qué aspectos personales le das a tus canciones?
-Meses antes de terminar el disco hicimos la producción de fotos, yo quería algo bien de San Justo y Santa Fe al país, bien Deló, pero no la de las entrevistas y la de las canciones, una Deló más personal, la de todos los días. Hacer una mixtura entre la de todos los días, esa simpleza diaria y la artista, con lo que eso implica: imagen, vestimenta, maquillaje, peinado, etc., entonces las fotos las hice en dos lugares increíbles de San Justo: CooFAG y la escuelita rupestre "La huella".
-¿Te gustaría reversionar alguno de tus primeros temas?
-Sí. Me gustaría reversionar dos temas de mi autoría: Historia y Chacarera de mis sueños.
33 reúne once canciones y marca un nuevo momento en la carrera de la artista.
-¿Cómo sigue este camino? ¿Se vienen presentaciones en vivo?
-Este camino sigue como he aprendido. Trabajando. El mismo día que hicimos las fotos, también horas más tardes hicimos la producción audiovisual: una live session como parte del disco que consta de 3 temas, el primero que actualmente me encuentro presentando en mi canal de YouTube como video oficial y en las plataformas digitales en canción: La mitad. Próximamente el mes de febrero y marzo estaré presentando también 2 videos de la session live que hicimos como parte del disco. Ese material audiovisual se grabó en Monte Vera.