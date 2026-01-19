Luli Gauna: una armónica que sonará fuerte en el Cosquín Rock

Por Victoria Cuello
Santotomesino, armonicista y productor del “Ciclo Club de Blues Local” en Santa Fe: Óscar “Luli” Gauna (43) es uno de los referentes actuales del instrumento en la ciudad, con una presencia activa en distintos escenarios. En este diálogo, reflexiona sobre su trayectoria, su relación con la escena local y la importancia de la música como espacio de encuentro y disfrute.
Luli Gauna, armonicista y figura activa dentro de la escena local de blues, integra distintos proyectos musicales, entre ellos: “Luli Gauna & los Herederos del Blues”, “Peces Dorados” y “The Polacos”, combinando su trabajo como intérprete con una presencia sostenida en escenarios de la ciudad y del país.
Además de su labor como músico, Gauna se dedica a la customización y reparación de armónicas, una tarea que desarrolla desde hace años y que hoy ofrece a armonicistas de Santa Fe y de distintos puntos del país. A su vez, es productor del “Ciclo Club de Blues Local”, articulando interpretación, producción musical y gestión en una apuesta por la construcción colectiva de la escena. En 2026, su camino suma un nuevo hito: su participación junto a “Perro Suizo” en la Casita del Blues, uno de los escenarios del Cosquín Rock, experiencia sobre la que profundiza en esta entrevista.
1. Para empezar y para conocerte mejor, ¿cómo te describirías a vos mismo en tres palabras?
Bueno, tres palabras…
La primera es “armónica”, obviamente, porque creo que este instrumento ha definido mi vida. Desde que la conocí, mi vida siempre giró en torno a ese instrumento, así que es una palabra muy importante.
La segunda es “pasión”, porque si no hay pasión para hacer las cosas que uno ama… creo que es el condimento extra, así que es clave.
Y la tercera creo que es “diversión”, porque yo creo que, si no hay diversión, no hay show: falta el disfrute, que se combina con la pasión, ¿no? Así que creo que esas tres palabras me definen un poco.
2. Bien. Ahora, pensando en tus orígenes: ¿cómo y cuándo aparece la armónica en tu vida?
La armónica aparece a mis 19 años, tengo 43, y apareció, justamente, por una cuestión medio mágica, porque de un día para el otro me fui a comprar una armónica a esa edad. No tenía una excusa tal o no, no había un por qué, sin embargo fui a comprarme una. Y bueno, desde esa vez, nunca más paré. Siempre tuve la posibilidad de estar, desde los comienzos, en buenos escenarios, y eso ha ido estimulando todo esto, que hasta el día de hoy sigo haciendo. Así que sí, a los 19 años me encontró la vida tocando la armónica.
3. Además de tocar, también te dedicás al arreglo y customización de armónicas. ¿Cómo surgió tu interés por trabajar el instrumento desde ese lugar más técnico?
Bueno, aparte de ser armonicista, soy una persona bastante útil con las manos, en el sentido de que me doy maña para armar cosas, desarmar. Me gusta curiosear, aprender. Y bueno, el tema de la customización nace por una necesidad propia: se me estaban rompiendo muy seguido los instrumentos, obviamente por el uso que les estaba dando, entonces necesitaba un mantenimiento.
Este trabajo lo hago hace muchos años, pero siempre lo hacía de manera particular para mí, ¿no? Y bueno, en estos últimos años decidí abrirlo para brindarle el servicio a todos los armoniquistas locales, y del país también, porque me escriben para que les customice y les repare armónicas desde todo el país.
Así que surgió como una necesidad propia y se convirtió en un hobby y aparte, hoy en día, también es un trabajo que suma.
4. También sos productor de eventos y tocás frecuentemente en Tribus Club de Arte. ¿Qué representa este espacio para vos y para la escena local?
Bueno, Tribus se ha convertido, en estos últimos años, en una parada a nivel nacional de todas las bandas que pasan por el país. En Santa Fe, Tribus se ha convertido en una parada nacional.
Entonces, estar representando un pequeño espacio, ¿no?, de lo que es el “Ciclo Club de Blues Local” en un boliche tan importante a nivel país, para mí es fundamental, porque no solo me abrió las puertas a nivel local —ya que me hizo muy conocido en lo que es Santa Fe—, sino que me abrió las puertas también a ser conocido a nivel nacional.
Hoy en día yo voy a todas las provincias y saben que soy representante de lo que es este ciclo. Se generan unas hermosas interacciones, porque ahí es donde vienen los artistas de otro lado, se hace ese feedback, un ida y vuelta, y todo eso se lo debo a Tribus.
5. En tu rol como productor, estás a cargo del Ciclo Club de Blues Local en Santa Fe: ¿cómo pensás y organizás este ciclo? ¿qué criterios tenés en cuenta a la hora de armar la programación y de invitar a los músicos que participan?
Sí. El criterio, lógicamente, se basa en la noche que vamos a querer armar. Según la noche, según el artista con el que vamos a tocar o a compartir, se decide armar un show, porque cada presentación siempre tiene un show diferente; entonces, eso hace que sea un trabajo diferente.
Se busca el contexto en el que vamos a tocar y se va eligiendo todo lo que es el repertorio, la puesta en escena, el vestuario —que es muy importante—, las luces… Bueno, todo lo que hace a que, obviamente, se defina como un show, que es la idea siempre: que la gente vaya y disfrute un show, desde que comienza hasta que termina.
6. Ahora, centrándonos en un concepto como “Mujeres del Blues”: ¿cómo surge este proyecto y cuál es el sentido detrás del mismo?
Mujeres del Blues nace dentro de lo que es el Ciclo de Club de Blues Local. Siempre estábamos creando presentaciones todos los meses para ir sorprendiendo a la gente, ofreciéndoles algo diferente y, bueno, en una de esas nace Mujeres del Blues. La idea era interpretar los temas que veníamos haciendo, pero que los canten las chicas.
La idea del número en sí era ir buscando talentos por la ciudad, porque hay un montón de chicas que tienen muchísimo talento y, por ahí, no tienen la posibilidad de mostrarse en lugares tan importantes como lo es Tribus. Entonces, ese número tiene esa particularidad: ofrecer ese espacio e ir rotando las cantantes para que, justamente, en cada presentación se forme algo diferente, un clima diferente, porque cada artista ofrece algo distinto. Eso hace que el show, que Mujeres del Blues, sea siempre algo único cada vez que se presenta.
La idea de este año, en Mujeres del Blues, es concretar lo que es una grabación, junto con una filmación —como se hace hoy en día, ¿no?, que va de la mano— y registrar un poco todo este contenido que venimos trabajando hace un par de años, y darle un poquito de forma para que quede, más que nada, establecido lo que es el número en sí.
O sea que este año, con Mujeres del Blues, vamos a entrar a estudio y vamos a interpretar clásicos nacionales e internacionales; esa es la idea de este 2026, sin ninguna duda.
7. Próximamente te vas a presentar en el Cosquín Rock. ¿Cómo surge esta oportunidad y cómo fue el camino hasta llegar a formar parte del festival?
A Cosquín Rock llego de la mano de “Perro Suizo”, que es una banda de Rosario, en la cual estoy tocando de sesionista hace ya un par de años. En un viaje conocí a Matías Belmonte, que es el cantante, y desde ahí pegamos muchísima onda.
Yo empecé a traer a Perro Suizo a Santa Fe, a hacer su desembarco acá en la ciudad, y desde ahí nunca más me fui de la banda. Y este año tuve la sorpresa de que me llamaron para estar, junto con Perro Suizo, en lo que va a ser la Casita del Blues, el escenario del Cosquín Rock, que justamente este año cumple 10 años, así que seguramente va a haber alguna sorpresa especial…
8. Además de la producción de eventos, también realizás videoclips junto a tu banda “Peces Dorados”. Recientemente lanzaron “Caminito”. ¿Cómo es el proceso de creación de un videoclip y cómo articulan el trabajo entre música e imagen?
Peces Dorados es un proyecto que nace de una manera electroacústica. Eran unos temas que veníamos haciendo, que no tenían letra, y decidimos llevarlos a formato eléctrico con mi amigo-hermano Matías Pallero, con quien venimos tocando juntos hace más de 20 años, y ahí se forma Peces Dorados.
Todo lo que es la parte del craneamiento musical y de producción siempre pasa por nosotros dos. Obviamente, la parte de la producción musical en sí —grabación y todo lo que conlleva eso— está de la mano de Matías, que tiene un estudio en Santo Tomé: “Garage Studio”.
Y todas las ideas locas, digamos, de hacer un videoclip o lo que sea, siempre nacen de una charla, de compartir un post ensayo o la previa del ensayo. Ahí empezamos a hablar, empezamos a “delirar”, por así decir, ideas que terminan siendo reales cuando las concretamos y las llevamos a lo que es un film.
Pero todo nace como un juego, realmente: no tomamos magnitud de todo lo que después se logra cuando el producto está terminado.
9. Para cerrar: después de este presente, marcado por la producción, los shows y la próxima presentación en el Cosquín Rock, ¿qué proyectos se vienen a futuro para Luli Gauna y todo su equipo?
Bueno, a fin de año tuve la sorpresa de que me llamó Luis Robinson, que es el armoniquista de “Pappo Blues”, para integrarme a lo que va a ser una serie de festivales de blues que se van a realizar en Córdoba y en distintos puntos de Argentina. Para esto, Luis Robinson convocó referentes armonicistas a nivel nacional y me convocó a mí como referente de la ciudad de Santa Fe para estar en ese festival de armónicas, que se va a realizar en el mes de agosto, justamente en conmemoración del aniversario del fallecimiento de Hugo Díaz, en el Día Nacional del Armonicista Argentino, digamos. Así que esa fue una gran sorpresa: terminar el año pasado con eso.
Me empiezo a preparar este año para llegar en las mejores condiciones a lo que va a ser esa gran reunión con armoniquistas reconocidos a nivel nacional. También voy a entrar a estudio con todo lo que es “Luli Gauna & los Herederos del Blues” para registrar y, lógicamente, tener contenido y material para no ir con las manos vacías a lo que es ese encuentro a nivel nacional.
Así que eso es lo que me espera, con todo lo que conlleva el año además, ¿no?: empezar el Ciclo de Blues, trabajar en cada fecha, viajar por el país… Capaz está programada una gira por México en el mes de julio con Perro Suizo. Así que son todos proyectos que están ahí y vamos a ver si los llevamos adelante, es la idea, por supuesto…