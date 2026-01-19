Entrevista

Luli Gauna: una armónica que sonará fuerte en el Cosquín Rock

Santotomesino, armonicista y productor del “Ciclo Club de Blues Local” en Santa Fe: Óscar “Luli” Gauna (43) es uno de los referentes actuales del instrumento en la ciudad, con una presencia activa en distintos escenarios. En este diálogo, reflexiona sobre su trayectoria, su relación con la escena local y la importancia de la música como espacio de encuentro y disfrute.