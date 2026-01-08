"Fue una miseria terrible"

Paul Mescal perdió 12 kilos en solo ocho semanas para su nuevo papel: cambio físico y dieta estricta

El actor irlandés debió bajar de peso drásticamente para interpretar a un soldado en La historia del sonido, su nueva película tras la secuela de Gladiador. Cómo fue el intenso proceso físico y qué aprendió de esta experiencia.