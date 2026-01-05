Critics Choice Awards 2026: quiénes ganaron y cómo se perfilan para los Óscar
La premiación que inaugura la temporada fuerte de Hollywood dejó claras señales sobre lo que podría suceder en los próximos premios de la Academia. “One Battle After Another” y Jessie Buckley, entre los grandes favoritos.
Mejor Película: One Battle After Another. Crédito: Reuters.
Los Critics Choice Awards 2026, celebrados este domingo 4 de enero en el Barker Hangar de Santa Monica, marcaron el primer gran evento de la temporada de premios en Hollywood. Como cada año, esta gala organizada por la Critics Choice Association suele funcionar como un termómetro certero de cara a los Óscar, y esta edición no fue la excepción.
La ceremonia, conducida por la comediante Chelsea Handler, dejó como principales triunfadores a la película One Battle After Another, que se alzó con el premio mayor, y a la actriz Jessie Buckley, ovacionada por su interpretación en Hamnet.
La noche también confirmó el ascenso de figuras como Timothée Chalamet, premiado como mejor actor por Marty Supreme, y Jacob Elordi, que se impuso como mejor actor de reparto en Frankenstein.
Jessie Buckley ganó como mejor actriz por Hamnet. Crédito: Reuters.
Los grandes ganadores de la noche
La edición 2026 de los Critics Choice consolidó algunas tendencias que ya se venían gestando en los festivales de cine durante 2025. Estos fueron los ganadores más destacados en las categorías principales:
Mejor Película: One Battle After Another
Mejor Actriz: Jessie Buckley – Hamnet
Mejor Actor: Timothée Chalamet – Marty Supreme
Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi – Frankenstein
Mejor Actriz de Reparto: Julianne Moore – May December
Película más premiada: Sinners, que arrasó en categorías técnicas
En el rubro televisivo, la miniserie Adolescence fue la gran ganadora, mientras que The Bear y Succession confirmaron su reinado entre las series dramáticas y de comedia.
Timothée Chalamet ganó como mejor actor por Marty Supreme. Crédito: Reuters.
¿Un anticipo de los Óscar?
La pregunta que se hacen todos los analistas de Hollywood tras cada edición de los Critics Choice Awards es si los ganadores anticipan lo que ocurrirá en los Premios de la Academia. Y aunque no hay una fórmula exacta, la historia reciente demuestra una alta correlación entre ambos certámenes, especialmente en las categorías actorales y de dirección.
En ediciones pasadas, títulos como Everything Everywhere All at Once o Nomadland iniciaron su camino al Óscar con victorias en esta gala. Por eso, no sería extraño ver a One Battle After Another, Hamnet o Sinners entre las candidatas más firmes cuando se anuncien las nominaciones a los Óscar 2026, que se celebrarán el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
Con una gala ágil, emotiva y cargada de estrellas, los Critics Choice Awards 2026 ofrecieron no solo entretenimiento, sino también una guía clara sobre qué producciones liderarán la conversación en los próximos meses. Hollywood ya entró en modo premiación, y los críticos ya marcaron el camino: ahora será el turno de la Academia.