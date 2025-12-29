Hollywood en marcha

La temporada de premios 2026 arranca este domingo 4 de enero con los Critics Choice Awards

La temporada de galardones de Hollywood para 2026 comienza con la primera premiación importante del año que marca el pulso de lo mejor del cine y la televisión. La cita será en Santa Mónica, California, con transmisión en vivo y una fuerte atención internacional sobre las nominaciones más relevantes.