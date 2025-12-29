La temporada de premios 2026 arranca este domingo 4 de enero con los Critics Choice Awards
La temporada de galardones de Hollywood para 2026 comienza con la primera premiación importante del año que marca el pulso de lo mejor del cine y la televisión. La cita será en Santa Mónica, California, con transmisión en vivo y una fuerte atención internacional sobre las nominaciones más relevantes.
La temporada de premios 2026 arranca este domingo 4 de enero con los Critics Choice Awards. Crédito: Reuters.
La 31ª edición de los Critics Choice Awards marcará el inicio formal del calendario de premiaciones 2026. Organizados por la Critics Choice Association, que agrupa a más de 500 críticos especializados de Estados Unidos y Canadá, estos galardones se han convertido en una referencia temprana y confiable sobre las producciones con mayores posibilidades de triunfar durante el año.
La ceremonia tendrá lugar en el Barker Hangar, ubicado en el aeropuerto de Santa Mónica, California, y contará con transmisión internacional en vivo. Como es habitual, incluirá cobertura de la alfombra roja, entrevistas con las estrellas y un repaso por lo mejor del cine y la televisión del último año.
La película Sinners encabeza la lista de nominaciones.
Favoritos y grandes expectativas
La película Sinners encabeza la lista de nominaciones y se perfila como una de las grandes favoritas de la temporada. Le siguen títulos como One Battle After Another, Frankenstein, Hamnet y Bugonia, que también acumulan numerosas candidaturas en categorías destacadas.
En el ámbito televisivo, producciones como Adolescence y Nobody Wants This sobresalen entre las más nominadas, reflejando una tendencia hacia contenidos originales, con tramas profundas y actuaciones sólidas.
La conducción estará nuevamente a cargo de la comediante Chelsea Handler, quien ya ofició como anfitriona en ediciones anteriores y ha sido reconocida por su estilo directo, ácido y carismático.
Además del reconocimiento artístico, estos premios son una vidriera clave para impulsar campañas publicitarias, aumentar audiencias y posicionar nombres en la industria. Una nominación o victoria en los Critics Choice puede transformar el destino de una película independiente o catapultar a un actor emergente al estrellato.
La cuenta regresiva hacia los Oscar ya comenzó. Crédito: Reuters.
Una guía hacia los Oscar
Los Critics Choice Awards son vistos como una brújula de la temporada de premios: muchas de las producciones y artistas galardonados aquí suelen repetir nominaciones —y hasta victorias— en los Globos de Oro, los BAFTA y los Premios de la Academia.
En esta edición se destacan también nuevas categorías técnicas y creativas que amplían el espectro de reconocimientos. Entre ellas se incluyen Mejor Casting, Mejor Diseño de Escenas de Acción y Mejor Sonido, lo que permite visibilizar el trabajo detrás de cámara de decenas de profesionales que hacen posible cada producción.
Con la entrega de los Critics Choice Awards, Hollywood inicia un nuevo recorrido de consagraciones y sorpresas. El cine y la televisión entran así en un momento clave del año, donde las miradas del mundo están puestas en el talento, la creatividad y las historias que marcaron el pulso cultural de los últimos meses. La cuenta regresiva hacia los Oscar ya comenzó.