Macaulay Culkin revela que sus hijos adoran "Mi pobre angelito" sin saber que él es Kevin

El emblemático actor estadounidense Macaulay Culkin reveló una anécdota familiar inesperada: sus dos hijos pequeños disfrutan de Mi pobre angelito, el clásico navideño que protagonizó hace más de tres décadas, pero aún no saben que él es el protagonista de la película.
Durante su participación en un programa de televisión estadounidense, Culkin compartió una historia que combinó humor y ternura. El actor contó que sus hijos, Dakota y Carson, aún muy pequeños, han visto repetidas veces Mi pobre angelito en casa y la adoran, aunque todavía no conectan al personaje de Kevin McCallister con su padre en la vida real.
Macaulay Culkin en “Mi pobre angelito” (“Home Alone”), de 1990.
Culkin explicó entre risas que prefiere dejar que la magia del film navideño se mantenga intacta para sus hijos, al igual que otros secretos infantiles, hasta que sean lo suficientemente grandes para entender el vínculo entre él y el personaje.
Un clásico que trasciende generaciones
Estrenada en 1990, Mi pobre angelito (Home Alone) sigue siendo una de las películas favoritas durante las fiestas de fin de año en todo el mundo. El film, en el que un niño queda accidentalmente solo en casa y debe defenderla de dos torpes ladrones, ha marcado a varias generaciones y es reproducido con frecuencia en reuniones familiares, maratones televisivos y plataformas de streaming.
Que los hijos de Culkin disfruten de esta historia sin reconocer a su padre en pantalla es un símbolo de la vigencia del film: el cariño por la película trasciende al propio protagonista, incluso dentro de su hogar.
El actor recibieron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. REUTERS/Mario Anzuoni
La magia de mantener el misterio
La decisión de Culkin de no revelarles aún a sus hijos que él es Kevin McCallister responde a un deseo de preservar la ilusión navideña y la inocencia infantil. Muchos padres, especialmente en fechas como esta, optan por alimentar el encanto de la temporada —como ocurre con figuras como Santa Claus— antes de explicar la realidad detrás de esos “secretos familiares”.
“Es un secreto, como Santa Claus”, bromeó entre risas, y aclaró que planea contarles la verdad cuando sean un poco más grandes.
Este enfoque ha generado sonrisas entre los seguidores del actor y ha sido ampliamente comentado en redes sociales, donde usuarios reconocen la ternura del relato y la manera en que una película puede formar parte de la historia íntima de una familia.
La revelación de Macaulay Culkin no solo aporta una anécdota entrañable a su trayectoria, sino que también refuerza el impacto cultural de Mi pobre angelito como una película que sigue emocionando y conectando con públicos de distintas edades. Que incluso los hijos de su protagonista no lo identifiquen en pantalla es, al mismo tiempo, un gesto de amor familiar y una muestra de cómo los clásicos pueden encontrar nuevos significados con cada generación.