Vinculan a Sydney Sweeney con una figura del AC Milan y crecen los rumores de romance
La actriz estadounidense es objeto de rumores tras su posible vínculo con un futbolista. Las versiones surgieron luego de apariciones públicas y movimientos en redes sociales que despertaron especulaciones tanto en el mundo del espectáculo como en el del deporte.
Crecen los rumores de romance entre la actriz y un futbolista de elite. REUTERS/Mario Anzuoni
Las versiones surgieron luego de apariciones públicas y movimientos en redes sociales que despertaron especulaciones tanto en el mundo del espectáculo como en el del deporte.
Christian Pulisic, actual jugador del AC Milan, quien estaría comenzando una relación con Sweeney. REUTERS/Daniele Mascolo
Quién es el futbolista con el que relacionan a Sydney Sweeney
Según versiones difundidas por medios internacionales y replicadas en América Latina, la actriz estadounidense habría sido vista en situaciones cercanas conChristian Pulisic, actual jugador del AC Milan y compañero del delantero argentino Santiago Giménez.
Pulisic, una de las principales figuras del seleccionado de Estados Unidos, atraviesa un gran momento profesional en el club italiano y mantiene un alto perfil mediático, lo que potenció la repercusión del rumor.
Pulisic tiene 26 años y mantiene un alto perfil mediático desde que juega en el AC Milian. REUTERS/Claudia Greco
El futbolista tiene 26 años y también ha sido relacionado anteriormente con la golfista Alexa Melton. Es considerado uno de los futbolistas más influyentes en la historia reciente de la Selección de Estados Unidos, además de una figura clave en la Concacaf.
Su llegada al AC Milán lo colocó como compañero directo de Santiago Giménez, aumentando el interés mediático en torno a su vida personal.
Cómo surgieron las versiones de romance
Las especulaciones comenzaron tras la difusión de imágenes y comentarios en redes sociales que mostraron coincidencias entre la actriz y el futbolista en distintos eventos y locaciones. Si bien no hubo confirmación oficial por parte de ninguno de los protagonistas, la cercanía fue suficiente para alimentar versiones de un posible vínculo sentimental.
Ni Sweeney ni Pulisic realizaron declaraciones públicas al respecto, manteniendo el tema en el terreno de los trascendidos.
Sydney Sweeney se consolidó como una de las actrices más buscadas de su generación. REUTERS/Daniel Cole
El presente de Sydney Sweeney
Sydney Sweeney se consolidó como una de las actrices más buscadas de su generación gracias a su participación en series como Euphoria y The White Lotus, además de protagonizar recientes producciones cinematográficas de alto impacto.
En paralelo a su carrera artística, su vida personal suele captar la atención de la prensa internacional, especialmente luego de rumores previos sobre su situación sentimental.
No es la primera vez que figuras de Hollywood quedan vinculadas a deportistas de elite. La posible relación entre Sweeney y un jugador del AC Milan vuelve a poner en foco el cruce entre celebridades del cine y estrellas del fútbol europeo, un fenómeno que suele generar gran repercusión en redes y medios.
Por ahora, el supuesto romance entre Sydney Sweeney y el futbolista del AC Milan se mantiene en el terreno de las versiones. Sin confirmaciones ni desmentidas oficiales, el rumor continúa creciendo y suma interés tanto entre los seguidores del espectáculo como del fútbol internacional.