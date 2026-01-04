Supervivencia, amor y monstruos: las claves del cine que llega en enero, febrero y marzo la Argentina

Los primeros meses de 2026 se presentan prometedores en lo que tiene que ver con la industria cinematográfica. A lo largo del verano, llegarán a las salas argentinas propuestas de diversa índole, para satisfacer paladares muy diversos.
Las nuevas películas apuestan por conflictos extremos y emociones intensas, con relatos que dialogan con el presente desde géneros muy distintos entre sí.
El 8 de enero llega "Song Sung Blue: Sueño inquebrantable", basada en la historia real de dos músicos poco conocidos (Hugh Jackman y Kate Hudson) que deciden formar una banda tributo a Neil Diamond.
Ese mismo día estará en los cines "Familia en renta". Ambientada en el Tokio actual, sigue a un actor que consigue trabajo en una agencia de "familias de alquiler", donde debe interpretar papeles de suplente para desconocidos.
También se podrá ver en las salas "El beso de la mujer araña". Un preso político, comparte celda con Molina, condenado por escándalo público. Este último cuenta la trama de un musical de Hollywood protagonizado por su diva favorita, Ingrid Luna.
El 15 de enero llega una nueva entrega de la saga "Exterminio", esta vez titulada "El templo de los huesos". El giro, esta vez, es que los infectados por el virus son menos peligrosos que los supervivientes, inhumanos en sus acciones.
Ese jueves desembarca "Marty Supremo", la historia de un buscavidas convertido en campeón de ping pong. Empezó a jugar por apuestas y se convirtió en el más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta, con 67 años.
Habrá también un estreno argentino: "La virgen de la tosquera". El film se centra en tres amigas y sus vivencias en el verano de 2001, tras el estallido de violencia que terminó en una profunda crisis económica y social.
La otra novedad será "La única opción", película coreanas sobre un hombre de mediana edad que, tras ser despedido, elimina a sus competidores para obtener un nuevo puesto. Es una adaptación de la novela "The Ax" de Donald E. Westlake.
Para el 22 de enero está prevista la llegada de "Hamnet" de Chloé Zhao. Interpretada por Jessie Buckley y Paul Mescal, pone el foco sobre Agnes, la esposa de William Shakespeare, que trata de superar la muerte de su único hijo.
El día 22 se estrena a su vez "Sin piedad", película de ciencia ficción que se podría ubicar dentro de la vertiente de las “distopías”. En ese contexto un detective es acusado de asesinar a su esposa y tiene una hora y media para demostrar su inocencia ante la jueza de la I.A. avanzada.
El 29 de enero estará a disposición de los espectadores argentinos "¡Ayuda!", lo nuevo del director Sam Raimi, con Rachel McAdams. Tras un accidente aéreo que los deja perdidos en una isla desierta, una empleada y su jefe tienen que utilizar sus habilidades de supervivencia para mantenerse con vida, a pesar de su difícil relación.
El 5 de febrero, en una línea similar, llega "El día del fin del mundo: Migración", la continuidad de la película de 2020. Luego de sobrevivir al fin del mundo por la caída de un cometa, una familia decide abandonar el búnker en el que estuvieron protegidos cinco años para buscar una zona habitable.
El 12 de febrero se presentará uno de los estrenos más esperados de esta primera parte del año. Se trata de "Cumbres borrascosas", nueva adaptación del clásico de Emily Brontë. La película es prometedora por los intérpretes: Margot Robbie y Jacob Elordi, que viene de brillar en "Frankenstein" de Guillermo del Toro.
El 19 de febrero habrá otras opciones, también sobre el amor pero desde diferentes registros. "Líbralos del mal" apela al terror, cuando una pareja, para celebrar su aniversario, hace una escapada de fin de semana a una cabaña aislada.
"¿Está funcionando esto?", dirigida por Bradley Copper, describe el desmoronamiento de un matrimonio de mediana edad integrado por Alex, que trata de abrirse camino en la comedia neoyorquina y Tess, que reflexiona sobre los sacrificios que ha tenido que hacer por su familia.
Para finales de febrero, concretamente el 26, está agendado el estreno de "Scream 7", nueva entrega de la saga de terror que comenzó hace justo 30 años, en 1996. Está presente Neve Campbell, la actriz que estuvo en los inicios.
Para los amantes de la historia del siglo XX, ese mismo día llega "Nüremberg". Allí, un psiquiatra estadounidense tiene que determinar si los prisioneros oficiales nazis son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra.
Se podrá ver asimismo "El agente secreto", la película brasileña ambientada en la dictadura militar de ese país. Cuenta cómo un profesor busca construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo, mientras las fuerzas gubernamentales lo persiguen.
El 5 de marzo desembarca otro film que dará que hablar. Se trata de "¡La novia!", una creativa remake de "La novia de Frankenstein", clásico de James Whale de 1935. La acción se ubica en el violento Chicago de los años 30, el mismo ambiente donde ocurren los hechos en "Los intocables" de Brian De Palma.
En ese contexto, Frankenstein pide ayuda al Dr. Euphronius para crear una compañera, lo cual deriva en un romance, el interés de la policía y un cambio social radical.
También para marzo aparece proyectado el estreno en Argentina de "Proyecto fin del mundo", donde un profesor de ciencias realiza un viaje espacial para tratar de resolver la la progresiva extinción del sol.