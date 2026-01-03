De Santo Tomé a Netflix: la productora santafesina de "El tiempo de las moscas"

El primer día de 2026 se estrenó en Netflix "El tiempo de las moscas". Es una serie argentina de 6 episodios, basada en dos novelas de Claudia Piñeiro, que describe las aventuras de dos ex presidiarias y la posibilidad de volver a delinquir.
La serie, inspirada en dos novelas de Claudia Piñeiro, se estrenó el primer día del año. Participan Nancy Dupláa y Carla Peterson. Ragone contó detalles sobre cómo fue la adaptación.
El primer día de 2026 se estrenó en Netflix "El tiempo de las moscas". Es una serie argentina de 6 episodios, basada en dos novelas de Claudia Piñeiro, que describe las aventuras de dos ex presidiarias y la posibilidad de volver a delinquir.
Tras aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa), se dan cuenta que les tendieron una trampa y deben, contra viento y marea, convertirse en detectives de su propia vida.
El guión, adaptado por Gabriela Larralde, Nicolás Diodovich y Leandro Custo trabaja sobre las tramas de dos obras literarias ("El tiempo de las moscas" y "Tuya") que arman una historia vinculada con la amistad y la libertad.
Detrás de este trabajo, dirigido por Ana Katz y Benjamín Naishtat está la santotomesina Vanessa Ragone, productora, que alzó el Oscar por "El secreto de sus ojos". En una entrevista con El Litoral, brindó detalles de la serie.
"Lo que nos atrajo para contar esta historia fue, en primera instancia, poder abordar los dos libros de Claudia Piñeiro y desarrollar los temas que propone en ambos libros", contó en primer término.
"Trabajamos especialmente en el vínculo de amistad entre Inés y La Manca, quienes juntas pueden sobreponerse a muchos obstáculos y peligros", agregó.
"La resiliencia, las segundas oportunidades, el valor de los afectos son el corazón de la serie. La trama policial es lo que impulsa la historia pero son los vínculos (saludables y a veces no tanto) lo que más nos interesaba trabajar", aclaró.
Como productora, Ragone siempre imaginó la serie como una "buddy movie", donde las amigas tienen sus tropiezos y sus logros pero siempre salen adelante gracias a su amistad.
De hecho, Piñeiro dijo, al publicar la novela, que ella las veía como unas "Thelma y Louise" del conurbano, en alusión a la mítica película de los 90 con Susan Sarandon y Geena Davis.
"Es una clave de lectura interesante, sobre todo porque al final nuestras amigas no tienen el final trágico de aquellas mujeres", explicitó Vanessa.
"Nos importó mucho apoyar la serie en buenos temas musicales nacionales que también generaran un vínculo con los espectadores", añadió. Así, se sumaron al proyecto Christian Basso, Carlos Lucero y Leo Sujatovich.
Otro aliciente, sostuvo Ragone, fue trabajar con dos grandes actrices populares como Carla y Nancy, que ya habían estado juntas en "100 días para enamorarse" y "tienen una química y un afecto que se traduce en pantalla".
"Ellas y un elenco estupendo que las acompaña con mucha solvencia", remarcó la productora. Por mencionar algunos nombres: Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez y Jimena Anganuzzi.
Ragone adaptó anteriormente tres novelas de Piñeiro: "Las viudas de los jueves", "Betibú" y "Elena sabe". “Siempre converso mucho con Claudia acerca de las adaptaciones y cada adaptación es la lectura particular de la obra”, contó.
"Creo que sus libros son sus libros y nuestras adaptaciones son nuestra relectura en términos audiovisuales, con diferencias lógicas de trabajar en otro lenguaje, pero manteniendo siempre el corazón de sus obras", indicó.
"Cada tema de los muchos que hay en la novela (situación de ex presidiarias, venenos, bullying por diversidad sexual, moto y Manca, temas oncológicos) los pensamos y estudiamos mucho y también pensamos en la mejor manera de tocarlos teniendo en cuenta el poder llegar a un público amplio", finalizó.