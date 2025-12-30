Adaptación de la mítica novela

La imaginación como trinchera: "El beso de la mujer araña" vuelve a los cines

Más que una historia de encierro, la obra de Manuel Puig habla sobre la necesidad de inventar mundos cuando la realidad es insoportable. La nueva versión, que se estrena en Argentina el 8 de enero, tiene a Jennifer López como protagonista.