#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Ícono de la moda

Los secretos mejor guardados de Bella Hadid: belleza, rituales y estilo

Bella Hadid se consolidó como una de las modelos más influyentes del mundo, pero detrás de su figura pública hay hábitos, rituales y decisiones personales que construyen su verdadero estilo. Conocé los secretos que definen su belleza, bienestar y autenticidad.

Los secretos mejor guardados de Bella Hadid. Crédito: Reuters.Los secretos mejor guardados de Bella Hadid. Crédito: Reuters.
 10:16
Seguinos en
Por: 

Bella Hadid es mucho más que una supermodelo de proyección internacional: detrás de su imagen impecable y su presencia imponente en pasarelas, hay una serie de hábitos, rutinas y decisiones personales que definen su autenticidad.

Desde su bienestar interior hasta sus elecciones de belleza, repasamos cinco secretos poco conocidos que revelan una faceta íntima de una de las celebridades más influyentes del mundo de la moda.

Bella Hadid walks the runway during the 2025 Victoria's Secret Fashion Show in New York City, U.S., October 15, 2025. REUTERS/Brendan McDermidBelleza, rituales y estilo. Crédito: Reuters.

Belleza desde adentro

Bella Hadid ha dejado en claro que su belleza exterior está profundamente vinculada con su salud emocional y mental. A través de entrevistas y publicaciones en redes, la modelo ha confesado que prioriza momentos de introspección y autocuidado para mantenerse centrada en medio de una vida llena de viajes y exigencias laborales.

El equilibrio emocional, según Hadid, es la clave para proyectar una imagen auténtica y fuerte.

Bella Hadid poses on the red carpet during arrivals for the screening of the film "The Apprentice" in competition at the 77th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 20, 2024. REUTERS/Yara Nardi SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB.Ícono de la moda. Crédito: Reuters.

Rutinas simples y efectivas

Contrario a lo que se podría imaginar, Bella no recurre exclusivamente a tratamientos costosos o productos inaccesibles. Su rutina de cuidado de la piel se basa en la hidratación profunda, el descanso adecuado y productos que recomienda por experiencia propia.

Además, ha revelado que su maquillaje diario es minimalista y funcional, destacando su mirada con técnicas simples que priorizan la frescura del rostro.

Bella Hadid walks the runway during the 2025 Victoria's Secret Fashion Show in New York City, U.S., October 15, 2025. REUTERS/Brendan McDermidBelleza desde adentro. Crédito: Reuters.

Estilo personal

Si algo caracteriza a Hadid es su capacidad para dictar tendencia. Su estilo trasciende la moda convencional y combina piezas de alta costura con elementos urbanos, logrando una identidad visual única. Cada aparición pública, ya sea en eventos, campañas o publicaciones casuales, refuerza su capacidad para reinterpretar las reglas del vestir con audacia y coherencia.

Uno de los secretos más personales de Bella es su ritual al comenzar el día: disfruta de un té caliente mientras escucha música relajante, un momento que considera esencial para empezar con energía y claridad. Este hábito, lejos del ruido mediático, refleja una necesidad de conexión con ella misma antes de enfrentar sus compromisos como figura pública.

Model Bella Hadid presents creation by designer Matthew Williams as part of his Spring-Summer 2023 Women's ready-to-wear collection show for fashion house Givenchy during Paris Fashion Week in Paris, France, October 2, 2022. REUTERS/Christian HartmannMás allá de las pasarelas. Crédito: Reuters.

Más allá de las pasarelas

Aunque es uno de los rostros más reconocidos del mundo fashion, Bella Hadid ha demostrado tener intereses que van más allá del modelaje. Ha participado en campañas solidarias, se ha pronunciado sobre causas sociales y ha comenzado a explorar nuevos horizontes en la actuación. Su carrera, en constante evolución, demuestra que el compromiso y la profundidad pueden convivir con la fama.

Bella Hadid representa una nueva generación de celebridades que construyen su imagen desde la autenticidad. Sus secretos, lejos de ser fórmulas inalcanzables, revelan una mujer que apuesta por el equilibrio, la simplicidad y la conexión con su esencia. En un mundo donde las apariencias dominan, Bella invita a mirar más allá del glamour.

Seguinos en
#TEMAS:
Especial Nosotros
Moda

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro