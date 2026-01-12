Miley Cyrus deslumbró en los Golden Globes 2026 con un look impactante y una nominación especial
Miley Cyrus fue una de las grandes protagonistas de la alfombra roja en los Golden Globes 2026, donde deslumbró con un vestido de alto impacto y celebró su nominación a Mejor Canción Original por su participación en la película Avatar: Fire and Ash.
Miley Cyrus deslumbró en los Golden Globs 2026. Crédito: Reuters.
La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus cautivó a los fotógrafos y asistentes a la ceremonia de los Golden Globes 2026, celebrado este 11 de enero en Los Ángeles. Lució un vestido negro de lentejuelas firmado por Yves Saint Laurent, con un diseño estructurado y hombros plisados que acapararon todas las miradas.
El look se completó con un lujoso collar de diamantes con esmeralda de Tiffany & Co., que aportó un toque clásico y sofisticado a su imagen.
Look impactante y una nominación especial. Crédito: Reuters.
El diseño elegido por Cyrus no fue solo una apuesta estética, sino también un statement de poder y sofisticación. El juego de volúmenes en los hombros, una silueta característica del estilo ochentoso que ha vuelto a ganar terreno en las alfombras rojas, le dio una presencia imponente.
El contraste entre las lentejuelas oscuras y la luminosidad de las joyas reflejó una dualidad interesante: glamur sin excesos, modernidad con reminiscencias clásicas. Miley confirmó una vez más que entiende la moda no solo como vestimenta, sino como una herramienta de expresión artística y personal.
Además de su imponente presencia, Cyrus llegó a la gala con una nominación bajo el brazo por la canción “Dream as One”, parte de la banda sonora de la última entrega de la saga Avatar. La artista atraviesa un gran momento profesional y su incursión en el universo cinematográfico refuerza su versatilidad creativa.
Miley Cyrus fue una de las grandes protagonistas de la alfombra roja. Crédito: Reuters.
Un presente musical sólido y diverso
Lejos de encasillarse, Miley Cyrus atraviesa una de las etapas más sólidas de su carrera musical. Tras el éxito global de su álbum Endless Summer Vacation y el fenómeno viral de Flowers, la artista consolidó un sonido maduro que combina pop, rock y baladas introspectivas.
Deslumbró con un vestido de alto impacto. Crédito: Reuters.
En 2025 lanzó su último álbum "Something Beautiful" que fue elogiado por la crítica por su sofisticación y retorno a la música de los 70´s. Su constante evolución artística y su autenticidad la mantienen como una de las voces más influyentes de su generación.
Este reconocimiento llega en un momento especial de su vida personal: recientemente anunció su compromiso con el baterista de la banda Liily, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años. La noticia fue confirmada durante la gira promocional de Avatar: Fire and Ash, sumando emoción a una temporada repleta de logros para la artista.
Celebró su nominación a Mejor Canción Original. Crédito: Reuters.
“No deberíamos competir por lo que hacemos por amor”
Días antes de la entrega de los Golden Globes, durante su paso por los Premios de Cine de Palm Springs, Miley reflexionó sobre el espíritu de las premiaciones. “No deberíamos competir por algo que hacemos por amor”, expresó, aludiendo a la necesidad de valorar el arte por encima de los galardones.
La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus cautivó a los fotógrafos. Crédito: Reuters.
Sus palabras resonaron en una industria que, cada vez más, busca poner el foco en la colaboración y la autenticidad.