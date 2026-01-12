Moda en los premios

Miley Cyrus deslumbró en los Golden Globes 2026 con un look impactante y una nominación especial

Miley Cyrus fue una de las grandes protagonistas de la alfombra roja en los Golden Globes 2026, donde deslumbró con un vestido de alto impacto y celebró su nominación a Mejor Canción Original por su participación en la película Avatar: Fire and Ash.