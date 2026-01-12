Todos los ganadores de los Golden Globes 2026 en cine y televisión

En una velada que marcará el comienzo oficial de la temporada de premios en Hollywood, los Golden Globes volverán a reunir a las figuras más influyentes del cine y la televisión. La ceremonia celebrará producciones, actuaciones y logros creativos que definieron el último año, consolidando favoritos y anticipando el rumbo de los premios más importantes de la industria.
La 83.ª edición distinguirá tanto a grandes producciones como a propuestas autorales, con una lista de ganadores que reflejará la diversidad de miradas y estilos presentes en la pantalla grande y chica. A continuación, en Revista Nosotros el detalle completo de los premios,
Cine
Mejor actriz de reparto en una película / Teyana Taylor – One Battle After Another
Mejor actor de reparto en una película de drama / Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Mejor actriz en una película de comedia o musical / Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
Mejor actor en una película de comedia o musical / Timothée Chalamet – Marty Supreme
Mejor actriz en una película de drama / Jessie Buckley – Hamnet
Jessie Buckley, Paul Mescal y Jacobi Jupe. Crédito: REUTERS.
Mejor actor en una película de drama / Wagner Moura – The Secret Agent
Mejor director / Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Mejor guión / One Battle After Another
Mejor película de comedia o musical / One Battle After Another
Sara Murphy, Teyana Taylor, Paul Thomas Anderson yChase Infiniti. Crédito: REUTERS.
Mejor película de drama / Hamnet
Mejor película animada / KPop Demon Hunters
Mejor película internacional / The Secret Agent
Mejor banda sonora original / One Battle After Another
Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami. Crédito: REUTERS.
Mejor canción original / “Golden” – KPop Demon Hunters
Premios cinematográficos y de taquilla / Sinners
Televisión
Mejor actor masculino en una serie de drama / Noah Wyle – The Pitt
Mejor actriz en una serie de drama / Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor serie de drama / The Pitt
Mejor actriz en una serie de comedia o musical / Jean Smart – Hacks
Mejor actor en una serie de comedia o musical / Seth Rogen – The Studio
Seth Rogen. Crédito: REUTERS.
Mejor serie de comedia o musical / The Studio
Mejor actor de reparto en televisión / Owen Cooper – Adolescence
Mejor actriz de reparto en un programa de televisión / Erin Doherty – Adolescence
Series limitadas y especiales
Mejor actriz en una serie limitada o antológica / Michelle Williams – Dying For Sex
Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham y Ashley Walters. Crédito: REUTERS.
Mejor miniserie / Adolescence
Con esta entrega, los Golden Globes volverán a confirmar su rol como termómetro clave de la industria audiovisual. La lista de ganadores dejará en claro cuáles fueron las producciones y actuaciones que marcaron el año y que, desde ahora, quedarán en el centro de la conversación rumbo al resto de la temporada de premios.
El primer podcast de la historia en ganar un premio
Amy Poehler. Crédito: Reuters.
El podcast ganador fue Good Hang with Amy Poehler, conducido por la actriz, comediante y productora estadounidense Amy Poehler, conocida por su trabajo en series como Parks and Recreation y Saturday Night Live.