Todos los ganadores de los Golden Globes 2026 en cine y televisión

La ceremonia distinguió actuaciones, producciones y logros creativos que marcaron el último año audiovisual, dejando definiciones clave y anticipando el pulso de la temporada de premios en Hollywood.

Rhea Seehorn posa con el premio a la Mejor Actriz en una serie. Crédito: REUTERS.Rhea Seehorn posa con el premio a la Mejor Actriz en una serie. Crédito: REUTERS.
 10:53
 / 
En una velada que marcará el comienzo oficial de la temporada de premios en Hollywood, los Golden Globes volverán a reunir a las figuras más influyentes del cine y la televisión. La ceremonia celebrará producciones, actuaciones y logros creativos que definieron el último año, consolidando favoritos y anticipando el rumbo de los premios más importantes de la industria.

La 83.ª edición distinguirá tanto a grandes producciones como a propuestas autorales, con una lista de ganadores que reflejará la diversidad de miradas y estilos presentes en la pantalla grande y chica. A continuación, en Revista Nosotros el detalle completo de los premios,

Cine

  • Mejor actriz de reparto en una película / Teyana Taylor – One Battle After Another
  • Mejor actor de reparto en una película de drama / Stellan Skarsgård – Sentimental Value
  • Mejor actriz en una película de comedia o musical / Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
  • Mejor actor en una película de comedia o musical / Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Mejor actriz en una película de drama / Jessie Buckley – Hamnet
Jessie Buckley, Paul Mescal, and Jacobi Jupe pose with the Best Motion Picture - Drama award for "Hamnet"at the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAYJessie Buckley, Paul Mescal y Jacobi Jupe. Crédito: REUTERS.
  • Mejor actor en una película de drama / Wagner Moura – The Secret Agent
  • Mejor director / Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Mejor guión / One Battle After Another
  • Mejor película de comedia o musical / One Battle After Another
Sara Murphy, Teyana Taylor, Paul Thomas Anderson and Chase Infiniti pose with the Best Motion Picture - Musical or Comedy award for "One Battle After Another" at the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniSara Murphy, Teyana Taylor, Paul Thomas Anderson yChase Infiniti. Crédito: REUTERS.
  • Mejor película de drama / Hamnet
  • Mejor película animada / KPop Demon Hunters
  • Mejor película internacional / The Secret Agent
  • Mejor banda sonora original / One Battle After Another
Audrey Nuna, EJAE and Rei Ami pose with the Best Original Song - Motion Picture award for "Golden" from "KPop Demon Hunters" at the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniAudrey Nuna, EJAE y Rei Ami. Crédito: REUTERS.
  • Mejor canción original / “Golden” – KPop Demon Hunters
  • Premios cinematográficos y de taquilla / Sinners

Televisión

  • Mejor actor masculino en una serie de drama / Noah Wyle – The Pitt
  • Mejor actriz en una serie de drama / Rhea Seehorn – Pluribus
  • Mejor serie de drama / The Pitt
  • Mejor actriz en una serie de comedia o musical / Jean Smart – Hacks
  • Mejor actor en una serie de comedia o musical / Seth Rogen – The Studio
Seth Rogen poses with the Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy award for "The Studio" next to Chase Sui Wonders at the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAYSeth Rogen. Crédito: REUTERS.
  • Mejor serie de comedia o musical / The Studio
  • Mejor actor de reparto en televisión / Owen Cooper – Adolescence
  • Mejor actriz de reparto en un programa de televisión / Erin Doherty – Adolescence

Series limitadas y especiales

  • Mejor actriz en una serie limitada o antológica / Michelle Williams – Dying For Sex
Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham and Ashley Walters pose with the Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television award for "Adolescence" at the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniOwen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham y Ashley Walters. Crédito: REUTERS.
  • Mejor miniserie / Adolescence

Con esta entrega, los Golden Globes volverán a confirmar su rol como termómetro clave de la industria audiovisual. La lista de ganadores dejará en claro cuáles fueron las producciones y actuaciones que marcaron el año y que, desde ahora, quedarán en el centro de la conversación rumbo al resto de la temporada de premios.

El primer podcast de la historia en ganar un premio

Amy Poehler poses with the Best Podcast award for "Good Hang with Amy Poehler" at the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniAmy Poehler. Crédito: Reuters.

El podcast ganador fue Good Hang with Amy Poehler, conducido por la actriz, comediante y productora estadounidense Amy Poehler, conocida por su trabajo en series como Parks and Recreation y Saturday Night Live.

