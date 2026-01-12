#HOY:

Golden Globes 2026: lo mejor de la alfombra roja

La ceremonia se lleva a cabo este 11 de enero en el hotel Beverly Hilton y entre los nominados hay grandes nombres de todas las generaciones, como Timothée Chalamet, Cynthia Erivo y Julia Roberts.

Julia Roberts, una de las estrellas más fotografiada. Foto: Reuters Julia Roberts, una de las estrellas más fotografiada. Foto: Reuters
Desde el vestido de lentejuelas con escote en V de Marilyn Monroe hasta el vestido de gala color violeta de Lady Gaga , los Globos de Oro han brindado su cuota justa de glamour, brillo y atuendos espectaculares a lo largo de los años.

Jacob Elordi poses on the red carpet at the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Daniel ColeJacob Elordi. Reuters.

El domingo no debería ser diferente, con las estrellas de la televisión, el cine y, por primera vez, el audio (ahora reconocido en un premio dedicado al podcast ) llegando al hotel Beverly Hilton para la ceremonia anual.

Jenna Ortega poses on the red carpet at the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Daniel ColeJenna Ortega. Reuters.

Los nominados a mejor interpretación de este año incluyen íconos de la moda de todas las generaciones, como Timothée Chalamet, Cynthia Erivo y Julia Roberts, además de los elencos de series como "The White Lotus" y "The Bear".

Mia Goth poses on the red carpet at the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Mike BlakeMia Goth. Reuters.

Los nominados por primera vez, y sus estilistas, mientras tanto, esperan impresionar a los amantes de la moda durante su momento de gloria.

Elle Fanning poses on the red carpet at the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Daniel ColeElle Fanning. Reuters.

Hollywood es donde se marcan las tendencias en ropa de noche. Y con los Oscar a solo dos meses, esta alfombra roja marcará la pauta para el resto de la temporada de premios.

Selena Gomez poses on the red carpet at the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Daniel ColeSelena Gomez. Reuters.

Qué son los Golden Globes

Los Globos de Oro son galardones que se entregan en una ceremonia anual y premian la excelencia en las producciones cinematográficas y televisivas estadounidenses del año anterior.

Jennifer Garner poses on the red carpet at the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Mike BlakeJennifer Garner. Reuters

En 2026 se celebra su 83.ª edición de y los ganadores se anunciarán durante la transmisión en directo, que se emitirá por CBS y Paramount+.

Ariana Grande poses on the red carpet at the 83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills, California, U.S., January 11, 2026. REUTERS/Mike BlakeAriana Grande. Reuters.
