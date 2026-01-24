Se viene la Santa Fe-Coronda: fiesta en el río

“La más linda del mundo”, con la voz y la pluma de Coronda

Alfredo Ceballos siempre pone “la frase” de algo que nació grande hace 65 años en la capital de la frutilla. La pluma del querido Juan Manuel Peratitis, colaborador de El Litoral, la inmortalizó para siempre. Ya se vive la edición 48.