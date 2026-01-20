La Maratón Santa Fe-Coronda volverá a formar parte de la Copa Santa Fe
La edición 48° se consolida como parte de la competencia impulsada por el gobierno provincial. Como es tradición, participarán nadadores de élite fortaleciendo el prestigio internacional del torneo santafesino en aguas abiertas.
La Santa Fe-Coronda recibirá nuevamente el respaldo del gobierno provincial.
El próximo domingo 1 de febrero se disputará la 48° edición del Maratón Internacional Santa Fe–Coronda, una de las competencias de aguas abiertas más emblemáticas del mundo y uno de los eventos deportivos más importantes de la provincia. Es por ello que, por segundo año consecutivo, formará parte del calendario oficial de la Copa Santa Fe.
Desde la Asociación Maratón Acuática Río Coronda destacaron la importancia del acompañamiento del Gobierno de Santa Fe y remarcaron que la inclusión dentro de la Copa no solo jerarquiza la prueba, sino que también fortalece su proyección institucional y deportiva.
El italiano Alessio Occhipinti fue el último campeón de "la más linda del mundo".
En ese sentido, subrayaron que el respaldo provincial resulta clave para sostener un evento de estas características, que combina alto rendimiento, historia y un masivo acompañamiento popular.
La clásica postal de la Maratón Santa Fe-Coronda espera repetirse este año. Foto: Archivo / Fernando Nicola.
Nadadores de élite nacional e internacional se enfrentarán a una prueba de resistencia única, marcada por la corriente, la estrategia y la experiencia, ante el fiel acompañamiento de centenares de espectadores a lo largo de todo el trayecto.
Desde la AMARC destacaron que, con su incorporación a la Copa Santa Fe, la Maratón Internacional Santa Fe–Coronda se afianza como patrimonio cultural y deportivo de la región.