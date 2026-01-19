Están los 14 refuerzos

Con 26 jugadores, Colón viajó a Paysandú para seguir con su preparación

El plantel de Medrán llegó a tierras uruguayas para avanzar con la pretemporada y sumar sus primeros amistosos ante Miramar Misiones y el Paysandú FC. En la lista no aparece Talpone y hay varios juveniles.