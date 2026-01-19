Con 26 jugadores, Colón viajó a Paysandú para seguir con su preparación
El plantel de Medrán llegó a tierras uruguayas para avanzar con la pretemporada y sumar sus primeros amistosos ante Miramar Misiones y el Paysandú FC. En la lista no aparece Talpone y hay varios juveniles.
Colón empieza a sumar minutos de fútbol. Foto: Guillermo Di Salvatore.
A primera hora de este lunes, el plantel de Colón encabezado por el presidente José Alonso y el secretario deportivo Diego Colotto se trasladaron junto al cuerpo técnico, el grupo de futbolistas y el resto del staff vía terrestre con destino a Paysandú, donde harán base durante toda la presente semana.
En la delegación, aparecen los nombres de 26 futbolistas que fueron convocados por Medrán y entre los que se incluyen los apellidos de los 14 refuerzos que se han sumado hasta el momento en este mercado de pases.
Sin sorpresas, Medrán definió la lista de viajeros a Paysandú. Foto: El Litoral
Entre las ausencias, además del Pulga Rodríguez que ya rescindió su contrato, se destaca la de Nicolás Talpone que partió a Córdoba para ser jugador de Estudiantes de Río Cuarto y de los delanteros juveniles Matías Córdoba e Iván Ojeda, quienes se quedaron en Santa Fe para trabajar con el plantel de reserva que comanda Alejandro Russo.
Respecto de los presentes, se destacan los defensores juveniles Lucas Picech y Zahir Ibarra, además del volante santotomesino Bautista Maillier, quien se agregó a último momento a partir de la salida de Talpone.
Miramar Misiones, el rival sabalero que “nació” de una fusión
El Club Sportivo Miramar Misiones de Uruguay, tiene una historia centenaria. Miramar y Misiones eran dos clubes por separado que se fusionaron el 25 de junio de 1980, para formar un equipo de fútbol competitivo que pudiera disputar, con posibilidades, los campeonatos de la Primera División uruguaya.
Los dos clubes eran montevideanos, más precisamente del barrio de Villa Dolores, en Pocitos, y en sus orígenes existía una gran rivalidad. Misiones tiene más historia (se fundó el 26 de marzo de 1906) mientras que Miramar (nació el 17 de octubre de 1915) registra una trayectoria más importante en el torneo de fútbol mayor de la otra orilla.
Colón juega su primera amistoso este martes a las 20. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
La camiseta de Miramar es de finas rayas verticales negras con fondo blanco y por ello a sus jugadores se los denominan “las cebritas”. Esa casaca quedó como la oficial de Sportivo Miramar Misiones. Como color de camiseta alternativo quedó la rojinegra (similar a la del Milan), heredada de la del equipo de Misiones.
El legendario Leandro Andrade (ganador de dos torneos olímpicos (1924-1928) y una Copa del Mundo (1930) con la celeste, es la figura emblemática surgida de Misiones. De allí también saltó a la fama el arquero Enrique Ballestero, campeón del mundo en el `30, luciéndose a su vez futbolistas argentinos como Alberto Ventura (tío del periodista de nuestra televisión, Luis Ventura) y Fratessi.
En la historia de Miramar aparece como dato anecdótico, el uruguayo Hugo Villaverde, quien debutó en la Primera División cuando tenía tan solo 13 años. Dicen que la unión hace la fuerza: Sportivo Miramar Misiones, de Montevideo, lo certifica.