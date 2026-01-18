Voz de mando en la defensa sabalera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de devolver a Colón al lugar que se merece"

Con 35 años y una dilatada trayectoria en el fútbol, el defensor central surgido de Belgrano de Córdoba y que llega tras una buena temporada en la Primera División de Perú se convirtió rápidamente en uno de los líderes del nuevo plantel que armaron Medrán, Colotto y Alonso. "Como grupo esperamos estar a la altura" dijo el 2 sabalero.