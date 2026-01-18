Pier Barrios: "Tenemos la obligación de devolver a Colón al lugar que se merece"
Con 35 años y una dilatada trayectoria en el fútbol, el defensor central surgido de Belgrano de Córdoba y que llega tras una buena temporada en la Primera División de Perú se convirtió rápidamente en uno de los líderes del nuevo plantel que armaron Medrán, Colotto y Alonso. "Como grupo esperamos estar a la altura" dijo el 2 sabalero.
Barrios realiza una intensa preparación junto a sus nuevos compañeros en el Predio. Foto: Prensa Colón.
Apenas se inició para Colón este proceso de mercado de pases con vistas a la temporada 2026 de la Primera Nacional, desde el cuerpo técnico, la dirección deportiva y la dirigencia establecieron como prioridad la de sumar jugadores con recorrido y con voz de mando, capaz de conducir al flamante plantel no solo dentro si no también fuera de la cancha.
En este marco, y pensando en el bloque defensivo Medrán, Colotto y compañía marcaron el nombre de Pier Barrios como una opción que reunía todas las características que estaban buscando, por lo cual se movieron rápido para contratar al zaguero que venía de jugar en la temporada pasada en el Melgar de Perú con mucha continuidad y buenos rendimientos.
Fue así que antes del final del 2025, Colón cerró la contratación de un Barrios que rápidamente llegó a Santa Fe y realiza la pretemporada desde el primer día junto a sus nuevos compañeros en el Predio.
Precisamente en un alto en los intensos trabajos que esta semana se mudan a Uruguay para sumar los primeros amistosos, el ex jugador de Godoy Cruz hizo un balance de sus primeros días como futbolista sabalero, dando detalles además de por qué se decidió por la institución del sur de la capital santafesina.
En primera instancia, Pier Barrios indicó: "Yo creo que es muy difícil decirle que no a Colón.Tengo por ahí un poco de recorrido en el fútbol y me ha tocado venir a jugar acá, conocer la historia que tiene y entender que hoy esté en segunda categoría es nada más que una circunstancia. Nosotros tenemos que lograr que vuelva al lugar que se merece".
"Estoy muy entusiasmado desde el momento que me llamó Diego, una persona a la cual conozco también y sé cómo trabaja, sé cómo piensa él, el presidente, el técnico, me convencieron muy rápido para que tome la decisión", agregó.
En esta misma línea, y dejando en evidencia cuáles son las metas que se plantean como grupo, Barrios reveló: "Uno de afuera sabe que es popular, que es un club grande, pero estando acá adentro la verdad me sorprendió la cantidad de gente, el apoyo, lo entusiasmados que están y los seguidores que son. Además de eso te llama la atención las instalaciones que tiene, la infraestructura".
"Es un club de primera que hoy está pasando solamente un mal momento y nosotros tenemos la obligación de devolverlo al lugar que se merece. Como grupo esperamos estar a la altura, armar un buen grupo y un buen equipo. Sabemos que esto va a ser largo así que hay que estar listos para sobrepasar cada adversidad que tengamos durante el año y que al final podamos celebrar", dijo Barrios.
El zaguero de 35 años firmó a préstamo por una temporada. Foto: Prensa Colón.
Experiencia y liderazgo
Consultado sobre lo que considera que puede aportar al grupo que integra, el futbolista surgido de Belgrano de Córdoba señaló que "por mi edad creo que puedo sumar un poco más de experiencia en cada partido, porque hay muchas situaciones que uno ya vivió. La experiencia por sí sola no te hace ganar partidos, pero sí te sirve para resolver algunas cuestiones que pasan dentro y fuera de la cancha".
"También te permite ayudar a los más jóvenes, a los chicos que son del club y que tenemos varios en el plantel, aportar de ese lado también. Lograr el ascenso no es solamente jugar 90 minutos el domingo, es el día a día, es ser profesional, ayudar a que los chicos del club crezcan y a que el día de mañana puedan dar un salto de calidad", señaló Pier.
En el final, y consultado sobre el arribo a Colón de otro referente como Federico Lértora, Barrios señaló: "Nos viene bárbaro porque sabemos lo que significa Fede para el club. Yo en lo personal lo conocía porque estuvo en Belgrano y tengo muchos conocidos ahí, muchos amigos en común".
"En mi caso siempre hablo más de la persona que del jugador y a mí lo que más me interesa es que sea buena gente, que sea gente que venga a liderar, a tirar para adelante", indicó el central.
El plantel de Colón viajó a Uruguay para seguir con su puesta a punto. Foto: Guillermo Di Salvatore.
A fondo por Rasmussen
En la búsqueda del central de perfil zurdo que tanto el entrenador Ezequiel Medrán como el mánager Diego Colotto y el presidente José Alonso reconocieron públicamente que está faltando para terminar de completar el plantel de Colón que disputará la próxima temporada de la Primera Nacional, en las últimas horas volvió a tomar fuerza un nombre que ya estuvo en el radar hace un par de semanas.
La referencia es para el zaguero zurdo Federico Rasmussen, actualmente en Godoy Cruz pero que ha manifestado abiertamente su deseo de cambiar de aire y salir del Tomba, precisamente uno de los rivales que tendrá el sabalero en la pelea por volver a Primera.
Cuando Colón consultó por Rasmussen antes del final del año calendario 2025, la respuesta tanto del club mendocino como del entorno del futbolista fue contundente: se esperaba una alternativa firme desde la Liga Profesional y además se pretendía un cargo alto por el préstamo o incluso vender un porcentaje de la ficha.
Los días pasaron, el mercado avanzó y el ex jugador de Sarmiento de Junín no resolvió cuál será futuro. Esto último, sumado a que Colón no cerró el "6" que viene buscando, vuelve a abrir una ventana de negociación en la cual la dirigencia rojinegra, con la anuencia del DT y del secretario deportivo, estarían dispuestos a hacer el esfuerzo económico necesario para sacar al defensor de Godoy Cruz.
Extraoficialmente, en el barrio Centenario se dice que las sensaciones tras los últimos contactos son más que positivas, y que en el inicio de la nueva semana podría concretarse la llegada del experimentado central para terminar de cerrar el bloque defensivo del "nuevo" Colón.