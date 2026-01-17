Pulga Rodríguez: “Lo importante para mí es que la relación se terminó bien"
Antes de retornar a Simoca para comenzar a definir el futuro de su carrera deportiva, el 10 campeón se despidió del hincha de Colón agradeciendo lo vivido en sus 3 ciclos y valorando el acuerdo de rescisión al que arribaron con los dirigentes. “Colón me dio todo, hasta un hijo santafesino me llevo”, dijo Luis Miguel.
Fin de ciclo. Pulga rescindió y se vuelve a Tucumán. Foto: Manuel Fabatía.
Horas después de haber concretado el acuerdo para ponerle fin de manera anticipada al contrato que lo unía con la institución del Barrio Centenario, el “Pulga” Luis Miguel Rodríguez brindó sus últimas declaraciones como futbolista de Colón antes de abandonar Santa Fe y regresar a Tucumán para definir el futuro de su carrera deportiva.
Visiblemente conmovido por la situación y por lo inesperado del final de su inolvidable etapa como jugador sabalero, el 10 del campeón valoró la manera en la que se pudo cerrar el ciclo evitando mayores conflictos y sin convertirse en una traba económica y/o deportiva para un club que lo tiene consagrado como uno los grandes ídolos en sus más de 120 años de historia.
Asimismo, el nacido en Simoca ratificó su deseo de seguir jugando al fútbol profesional a sus 41 años, además de dejarle un mensaje de esperanza a toda la parcialidad rojinegra y en particular a Federico Lértora, el unico de los campeones del 2021 que irá por el sueño del ascenso en la nueva temporada de la Primera Nacional.
En diálogo con FM Sol, Pulga Rodríguez comenzó destacando que “se llegó a un acuerdo que la verdad creo que es muy bueno para ambas partes. Pudimos encontrar un entendimiento para rescindir el contrato, uno hace todas las cosas por el bien de la institución y si ellos entendían que esto era lo correcto en este momento uno está abierto a eso".
"Lo importante para mí es que la relación se terminó bien, hablando de la mejor manera con los dirigentes y con José Alonso así que no me queda más que desearle lo mejor a Colón para lo que viene y ojalá que sea este año el año del ascenso”, agregó.
El Pulga Rodríguez y una de sus últimas postales como jugador de Colón. Foto: Manuel Fabatía
Dejando en claro cuáles eran sus objetivos para este nuevo año, el delantero tucumano explicó: “La intención mía obviamente era la de seguir. Yo personalmente confiaba en que se podía revertir la situación del año pasado y aportar desde mi lugar pero bueno, desde el club entendieron otra cosa y son las reglas del juego".
"Uno las acepta y no queda otra que desearle todo lo mejor a los compañeros que quedaron y a Colón por sobre todas las cosas. Esperemos que la institución vuelva pronto a estar en el lugar donde a uno le gustaría verlo y donde uno vivió todo su momento de gloria”, dijo el 10.
En otro tramo de la entrevista, y antes de retornar a su Simoca natal, el Pulga reveló: “Lo que yo particularmente vine a hacer, convencido de que se podía revertir, lamentablemente no se pudo y me va a quedar la espina esa. Ojalá que lo pueda lograr uno de los campeones, como está ahora Fede Lértora en el lugar que por ahí estuvimos nosotros con Christian (Bernardi) y que era lo que queríamos".
"Hoy está Fede, que es uno de los campeones también y ojalá que se le pueda dar a él ya que no pudimos nosotros. En lo personal obviamente que va a quedar la espina, pero tranquilo, deseándole lo mejor y buscando nuevos rumbos”, señaló Rodríguez.
Consultado sobre lo que se lleva a nivel personal de sus tres etapas como futbolista sabalero, Luis Miguel Rodríguez indicó que “Colón a mí me dejó muchísimo, es una institución que quiero mucho. En el 2019 Atlético Tucumán era mi casa, mi lugar, y yo tomé la decisión de venir acá y desde el primer momento me adoptaron como uno más en Santa Fe, como si hubiera salido de las inferiores del club".
En el final, y haciendo un balance de lo sucedido en el último tiempo y el lazo que lo unirá para siempre con el club santafesino del que fue parte hasta ayer, Pulga manifestó: “La verdad que lo mío, salvo el año pasado, siempre fue muy bueno.Si bien se perdieron finales y demás, fueron momentos de gloria".
El "Pulga" y Alonso.
"Conseguimos lo que todo hincha de Colón quería conseguir, que era el campeonato, así que yo me llevo lo mejor de acá, hasta un hijo santafesino”, agregó.
“Hoy es una despedida como futbolista profesional, pero las vueltas de la vida pueden ocurrir y pueden pasar otras cosas. El día que tenga que volver a Santa Fe iré a ver seguramente a Colón, ojalá que sea en Primera”, dijo el 10 que levantó la Copa en aquella legendaria noche del 4 de junio en San Juan.