Habló por última vez como jugador sabalero

Pulga Rodríguez: “Lo importante para mí es que la relación se terminó bien"

Antes de retornar a Simoca para comenzar a definir el futuro de su carrera deportiva, el 10 campeón se despidió del hincha de Colón agradeciendo lo vivido en sus 3 ciclos y valorando el acuerdo de rescisión al que arribaron con los dirigentes. “Colón me dio todo, hasta un hijo santafesino me llevo”, dijo Luis Miguel.