Colón y el “Pulga” final feliz: rescisión de común acuerdo
El presidente de Colón, José Alonso, junto con Roberto San Juan, representante del jugador, llegaron a un entendimiento total. Hubo colaboración de ambas partes y Colón rescinde el contrato en seis cuotas con un monto confidencial.
El tucumano no será de la partida en el Colón 2026. Foto: Manuel Fabatia
Como todo el mundo sabalero esperaba, por tratarse de un ídolo, el capítulo final del “Pulga” Luis Miguel Rodríguez y Colón se cerró con un abrazo. Final feliz y puerta abierta para el partido despedida, cuando PR10 así lo decida, ya que en principio su idea es seguir jugando.
Como se sabe, convivían dos situaciones: 1) La decisión deportiva de Ezequiel Medrán y Diego Colotto de no tenerlo en cuenta en lo deportivo para el Colón 2026; 2) Un contrato vigente y firmado por doce meses más, hasta diciembre de 2026.
La cumbre Alonso-San Juan en el Hotel de Campo, con posterior ingreso de gran parte de la CD de Colón y el llamado feliz del presidente a “Pulga” sellaron todo. Son seis cuotas, con un monto confidencial, para poner el final feliz. Abrazos y partido despedida en el Cementerio de los Elefantes cuando el “Pulga” así lo desee.
Por lo que pudo saber El Litoral, la representación del jugador había recibido una oferta pero por respeto a Colón no iban a avanzar. La idea del jugador es seguir jugando.
Colotto, flamante director deportivo junto a Medrán.
La previa
Como vino contando este medio, la situación del tucumano tuvo en diciembre un punto de inflexión cuando la conducción técnica en manos de Medrán y el mánager Colotto definieron no contar con los jugadores "referentes" tales como Bernardi, Díaz, Gigliotti y el propio Rodríguez.
El oriundo de Simoca tenía vigente el contrato con el club por lo que su salida tenía algo diferente a la de sus compañeros. Ya en 2026, al tucumano le avisaron formalmente que se le extendía la licencia hasta el 15 de enero.
Con esas dos semanas por delante, la dirigencia y el futbolista continuaron las negociaciones que llegaron a buen puerto esta semana.
Su paso por la Primera Nacional no fue fructífero. Foto: Juan Manuel Foglia
Una semana más
Según publicó en su comunicado oficial, la AFA explicó que "se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División "B", quedando fijada para el 14 de febrero de 2026".
De esta manera, el primer partido oficial de Colón en el año tendrá lugar el domingo 15 de febrero, cuando desde las 20 reciba al Deportivo Madryn en el Brigadier López.
Teniendo en cuenta que el último cotejo oficial que jugó el sabalero data del 5 de octubre pasado (victoria 1 a 0 sobre el CADU con gol de Bernardi), el choque contra los patagónicos pondrá el final a un período de 133 días sin encuentros "por los puntos" para el equipo de Medrán.