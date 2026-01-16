Por cuestiones "organizativas"

AFA postergó una semana el debut de Colón en la Primera Nacional 2026

Este viernes y a través de un comunicado, se informó que los torneos de ascenso en la Argentina retrasan por siete días su fecha de arranque. El equipo de Medrán recibirá al Deportivo Madryn el domingo 15 de febrero desde las 20.