AFA postergó una semana el debut de Colón en la Primera Nacional 2026

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este viernes que se reprogramó el inicio del campeonato de la Primera Nacional y Primera B. Mediante su comunicado oficial, se corre una semana el inicio de ambas competencias.
Este viernes y a través de un comunicado, se informó que los torneos de ascenso en la Argentina retrasan por siete días su fecha de arranque. El equipo de Medrán recibirá al Deportivo Madryn el domingo 15 de febrero desde las 20.
Según publicó en su comunicado oficial, la AFA explicó que "se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División "B", quedando fijada para el 14 de febrero de 2026".
De esta manera, el primer partido oficial de Colón en el año tendrá lugar el domingo 15 de febrero, cuando desde las 20 reciba al Deportivo Madryn en el Brigadier López.
Teniendo en cuenta que el último cotejo oficial que jugó el sabalero data del 5 de octubre pasado (victoria 1 a 0 sobre el CADU con gol de Bernardi), el choque contra los patagónicos pondrá el final a un período de 133 días sin encuentros "por los puntos" para el equipo de Medrán.
En otro pasaje, se expresaron sobre la Primera C: "Se mantiene, por otra parte, el 21 de febrero de 2026 para el inicio del Campeonato de Primera División "C". Según supo Doble Amarilla, el motivo del retraso va de la mano con una situación organizativa y planificación de la temporada 2026. Vale marcar que el ascenso no tendrá receso por el Mundial 2026.
Zona A
RACING (CBA.) - ESTUDIANTES
ALL BOYS - MITRE (S.E.)
LOS ANDES - ALTE. BROWN
GODOY CRUZ (MZA.) - CDAD. DE BOLÍVAR
DEP. MORÓN - DEF. DE BELGRANO
COLÓN - DEP. MADRYN
SAN MIGUEL - CTRAL. NORTE (S.)
SAN TELMO - FERRO CARRIL OESTE
ACASSUSO - CHACO FOR EVER
Zona B
G. Y ESGRIMA (J.) - F.C. MIDLAND
ATLANTA - QUILMES A.C.
G. Y TIRO (S.) - COLEGIALES
SAN MARTÍN (T.) - PATRONATO (P.)
AT. DE RAFAELA - ALMAGRO
AGROPECUARIO ARG. - DEP. MAIPÚ (MZA.)
T. SUÁREZ - TEMPERLEY
GUEMES (S.E.) - NVA. CHICAGO
CHACARITA JRS. - SAN MARTÍN (S.J.)