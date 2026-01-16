#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Por cuestiones "organizativas"

AFA postergó una semana el debut de Colón en la Primera Nacional 2026

Este viernes y a través de un comunicado, se informó que los torneos de ascenso en la Argentina retrasan por siete días su fecha de arranque. El equipo de Medrán recibirá al Deportivo Madryn el domingo 15 de febrero desde las 20.

Los hinchas sabaleros deberán aguardar 7 días más para ver a su equipo. Foto: Luis Cetraro.Los hinchas sabaleros deberán aguardar 7 días más para ver a su equipo. Foto: Luis Cetraro.
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este viernes que se reprogramó el inicio del campeonato de la Primera Nacional y Primera B. Mediante su comunicado oficial, se corre una semana el inicio de ambas competencias.

Según publicó en su comunicado oficial, la AFA explicó que "se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División "B", quedando fijada para el 14 de febrero de 2026".

De esta manera, el primer partido oficial de Colón en el año tendrá lugar el domingo 15 de febrero, cuando desde las 20 reciba al Deportivo Madryn en el Brigadier López.

Práctica Colón. Crédito: Guillermo Di Salvatore.El plantel sabalero sigue con su puesta a punto en el Predio. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

133 días después...

Teniendo en cuenta que el último cotejo oficial que jugó el sabalero data del 5 de octubre pasado (victoria 1 a 0 sobre el CADU con gol de Bernardi), el choque contra los patagónicos pondrá el final a un período de 133 días sin encuentros "por los puntos" para el equipo de Medrán.

En otro pasaje, se expresaron sobre la Primera C: "Se mantiene, por otra parte, el 21 de febrero de 2026 para el inicio del Campeonato de Primera División "C". Según supo Doble Amarilla, el motivo del retraso va de la mano con una situación organizativa y planificación de la temporada 2026. Vale marcar que el ascenso no tendrá receso por el Mundial 2026.

Colotto y Medrán en los entrenamientos de Colón. Foto: Fernando NicolaMedrán tendrá 7 días más para preparar el debut. Foto: Fernando Nicola.

¿Cómo se juega la primera fecha de la Primera Nacional?

Zona A

RACING (CBA.) - ESTUDIANTES

ALL BOYS - MITRE (S.E.)

LOS ANDES - ALTE. BROWN

GODOY CRUZ (MZA.) - CDAD. DE BOLÍVAR

DEP. MORÓN - DEF. DE BELGRANO

COLÓN - DEP. MADRYN

SAN MIGUEL - CTRAL. NORTE (S.)

SAN TELMO - FERRO CARRIL OESTE

ACASSUSO - CHACO FOR EVER

Zona B

G. Y ESGRIMA (J.) - F.C. MIDLAND

ATLANTA - QUILMES A.C.

G. Y TIRO (S.) - COLEGIALES

SAN MARTÍN (T.) - PATRONATO (P.)

AT. DE RAFAELA - ALMAGRO

AGROPECUARIO ARG. - DEP. MAIPÚ (MZA.)

T. SUÁREZ - TEMPERLEY

GUEMES (S.E.) - NVA. CHICAGO

CHACARITA JRS. - SAN MARTÍN (S.J.)

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional
AFA
Además tenés que leer:

