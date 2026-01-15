"Que Godano deje de esconderse, que ponga la cara y pida disculpas en Colón"

-El año pasado, Alejandro Bonazzola, uno de tus vicepresidentes, dijo que recibieron un club "en estado de abandono por la gestión anterior". ¿Qué pensás ahora, varios días después, de lo que dijo Alejandro?
Asegura que le dejaron un Colón "empapelado": tiraron cheques por 1.600.000 dólares y ya cobraron por anticipado los derechos de TV. Apuntó al ex tesorero: "Lo que hizo Temporelli...que se lo guarde Temporelli y que su conciencia lo castigue", dijo del ex tesorero.
-La foto de hoy es que hemos logrado solucionar problemas graves, los más graves. Pero hay un montón de problemas chicos que siguen estando y los tenemos que solucionar rápido porque si no vamos a seguir en el rulo de la deuda y de la "no respuesta"; es una "no respuesta" a un montón de gente que estaba muy indignada con el club porque había mentiras".
"Voy a tratar, a corto plazo, de hacer un informe contable y legal, también jurídico, de las cosas que nos encontramos para que la gente de Colón interprete el costo económico, el costo personal y el costo humano que nos cuesta levantar esto", agregó.
"¡Lo vamos a hacer, muchachos, lo vamos a hacer...estoy seguro que lo vamos a hacer!. Estoy totalmente convencido porque sé los pasos que estamos dando, que hoy son invisibles posiblemente y no los podemos decir, pero son pasos muy sólidos y muy contundentes", dijo un eufórico Alonso.
-¿Qué Colón imaginás, buscás, soñás...como presidente?
-Te lo digo concretamente: que Colón no tenga deudas, ninguna y a corto plazo; no hoy, no lo voy a hacer hoy, mañana no...pero lo vamos a hacer. Cuando digo lo vamos a hacer es la comisión directiva. Eso me gustaría, un Colón que solamente tenga los gastos que sean gastos del funcionamiento del club diario.
-¿Cuál es ahora, después de solucionar lo de Espínola, la deuda más importante que tiene Colón?
-La deuda más importante diría, aparte del "empapelamiento de cheques que me hicieron" y que supera el millón y medio...casi 1. 600 000 dólares, es que se sumaron otras cosas más. Situaciones como, por ejemplo, la de este muchacho Sanguina, que nos crea un problema también muy serio y que estamos charlando (N.deR.: Colón debe la mitad del pase de Sanguina; 180.000 dólares).
"Después hay algunos puchitos que están dando vueltas y que son los que hay que licuar rápidamente. Hay que cumplir con toda la gente que le han emitido estos cheques y pagar los servicios como corresponde. A la EPE le habían pagado, como último mes, la luz de agosto; o que nos encontramos con el famoso "931" (aportes) de tres o cuatro meses para atrás" reveló el presidente.
-(otra vez Alonso respira para poder seguir enumerando)
-Y así empezás a tocar, encontrás un montón de mojones que parecen poco, pero la sumatoria globalmente son millones y millones. Entonces, el sueño personal y que lo hemos transmitido, es que Colón trate de tener una institución equilibrada. Que lo que entra sea predecible con lo que gasta. Y que los gastos extraordinarios se generen a través de las pocas cosas que tenemos hoy.
-¿Les dejaron algo por cobrar?
-Casi nada, alguito de Racing por Forneris. En la AFA, con el aporte de la TV, pidieron plata prestada, plata anticipada. Si hoy entran diez millones es mucho. Al anticipo lo pidió Godano y ahí también nos condenó.
-En una nota el año pasado, Temporelli, tesorero de Godano, dijo que con el dinero de TyC Sports, por la tele, Colón "apenas alcanza para pagar la luz y la seguridad..."
-Mirá, es un problema de Temporelli...dice tantas cosas Temporelli. ¡Por favor, las cosas que ha dicho de nosotros, yo se la refuté en la cara y no me supo responder!. Yo por eso no quiero dar nombres, pero en este caso lo que diga Temporelli, que se lo guarde Temporelli y que su conciencia lo castigue, porque ha sido muy muy duro con nosotros, con mala intención y lo ha demostrado con su gestión.
-El egreso de Colón tiene que estar perfectamente pautado con el ingreso. Si hacemos una situación que no tenemos ingresos extraordinarios pero sí tenemos una serie de deudas hay que licuarlas para darle estabilidad al sistema. Y la estabilidad tiene que ir en todo el funcionamiento del club.
Antes de cerrar la entrevista, explica que "estamos peleando alguna silla en la Mesa de la Divisional de Ascenso" para Colón, porque cuando se hizo la asamblea el año pasado en AFA, el por entonces presidente Godano brilló por su ausencia.
"Yo tenía que ir hasta AFA para hablar con Tapia y otra gente más con la que frecuentemente hablaba. Me encuentro un día y le digo "voy tal día", pero me dice "José no vengas porque está la reunión de la Asamblea y viene el presidente de Colón"; bueno, no fui. Pasan los días, voy y le digo, "Che, Chiqui, ¿cómo quedamos en la Mesa del Ascenso?...¿tenemos algún cargo?". No, me dice Tapia y me cucenta que no vino el presidente de Colón. O sea, quedamos afuera de todo. Ahora estoy buscando la posibilidad de una sillita. No fue Godano y nos dejó fuera de todo", asegura Alonso.
-La última, José: ¿si como actual presidente de Colón te cruzaras ahora con el ex presidente, Víctor Godano, ¿qué le preguntarías o qué le dirías?
-Te voy a decir una cosa que aprendí de chiquito...Yo aprendí las palabras "Perdón y Gracias". Lo de la palabra "Gracias" es para todos aquellos que me han ayudado y me han soportado, con errores o equívocos; sin embargo fueron prudentes conmigo: desde mi padre y mi madre hasta mi amigo... me emociona porque es para agradecer".
"Y el "Perdón" es porque uno puede haber cometido algún error. Lo único que le pediría a Godano es que fuera con la simpleza de pedir disculpas...eso... pedir disculpas nada más, como le hice yo. Pedir disculpas y poner la cara, no esconderse. Tiene que ser valiente", cerró el mandamás sabalero.