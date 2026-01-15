Alonso, durísimo con el presidente anterior

"Que Godano deje de esconderse, que ponga la cara y pida disculpas en Colón"

Asegura que le dejaron un Colón "empapelado": tiraron cheques por 1.600.000 dólares y ya cobraron por anticipado los derechos de TV. Apuntó al ex tesorero: "Lo que hizo Temporelli...que se lo guarde Temporelli y que su conciencia lo castigue", dijo del ex tesorero.