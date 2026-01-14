Alonso cumple: Colón levantó la inhibición y “recupera” a Neris
Después de varios días de negociaciones y con distintos actores influyendo “de manera positiva” para acercar las partes, Colón pagó y el lateral paraguayo lo comunicó inmediatamente a la FIFA. Al mismo tiempo, lo intiman a Neris para que se presente en Santa Fe.
José Alonso consiguió uno de los grandes objetivos de su campaña. Foto: Manuel Fabatía.
“Lo más importante que debemos solucionar, además de armar el equipo, es solucionar el tema de la inhibición que pesa sobre Colón en la FIFA. Si ganamos las elecciones y somos gobierno, hay que arreglar este tema antes que arranque el torneo para poder habilitar a los jugadores nuevos”, decía el ahora presidente sabalero José Alonso en su campaña electoral.
Un mes y pico después de asumir; casi un mes que cierre el mercado, Colón logró este miércoles activar los mecanismos para abonarle al jugador paraguayo.
Espínola cobró la deuda y FIFA levantó la inhibición. Foto: Archivo El Litoral.
Acuerdo consumado
El Dr. Ariel Reck en nombre de Colón y Fernando Baredes, abogado de Alberto “Beto” Espínola, fueron quienes negociaron desde hace varios días con el aval de las respectivas partes: la CD sabalera y el mismo lateral guaraní.
Automáticamente, el propio futbolista y su asesor legal comunicaron (vía Conmebol) a la FIFA que el reclamo que había sentenciado el TAS quedaba solucionado. Incluso, en los sitios habituales de consultas, “Colón de Santa Fe/Argentina” ya no aparece en la lista de los clubes que están inhibidos y que no pueden inscribir a nuevos futbolistas para esta temporada.
Por otro lado, al mismo tiempo, El Litoral accedió a la noticia que el club le notificará de manera formal (ya lo hizo de manera verbal pero sin éxito) al jugador José Neris que debe presentarse a entrenar en el predio deportivo 4 de junio.
Colón, que posee el 65 por ciento de los derechos económicos y es socio de River Plate de Montevideo (35 por ciento restante), recupera ahora el ciento por ciento de los derechos federativos, ya que terminó el préstamo con el Montevideo City Torque.
¿Dónde jugará José Neris en 2026?. Foto: Matías Nápoli.
Si bien el delantero manifestó públicamente en varias ocasiones que “en Colón no juego más”, la realidad es que los derechos económicos mayoritarios son del Sabalero, que abonó 600.000 dólares para adquirirlo.
Neris quiere jugar, acorde a lo que le explicó al propio presidente José Alonso en Punta del Este, en el América de Cali de Colombia. Por ahora, la oferta que “trasladaron” los representantes de Neris no satisface las necesidades de Colón.
En consecuencia, hasta que no aparezca un club que ofrezca el dinero que pide Colón, el delantero José Neris fue notificado que debe presentarse a entrenar en la ciudad de Santa Fe, en el predio deportivo 4 de junio.