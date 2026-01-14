Arreglo total con el paraguayo Alberto Espínola

Alonso cumple: Colón levantó la inhibición y “recupera” a Neris

Después de varios días de negociaciones y con distintos actores influyendo “de manera positiva” para acercar las partes, Colón pagó y el lateral paraguayo lo comunicó inmediatamente a la FIFA. Al mismo tiempo, lo intiman a Neris para que se presente en Santa Fe.