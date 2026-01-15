A un mes y medio de asumir la presidencia

José Alonso: “Estoy flaco, canoso y no duermo...pero Colón es un club maravilloso”

En poco tiempo, la nueva gestión puso al club de pie: se pagaron deudas, armaron el equipo nuevo y resolvieron la inhibición en la FIFA. Prometió un informe contable y legal a los socios de cada una de las cuestiones que llevaron al club a una “situación espeluznante”.