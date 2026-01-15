José Alonso: “Estoy flaco, canoso y no duermo...pero Colón es un club maravilloso”
En poco tiempo, la nueva gestión puso al club de pie: se pagaron deudas, armaron el equipo nuevo y resolvieron la inhibición en la FIFA. Prometió un informe contable y legal a los socios de cada una de las cuestiones que llevaron al club a una “situación espeluznante”.
Alonso hizo una radiografía de su primer mes y medio como presidente. Foto: Manuel Fabatía.
“Seguro que estoy un poquito más flaco...canoso seguro y alguna cana me pertenece a ésto, pero bueno...es parte de la pasión de la vida, el corazón y lo que uno pone en el club que uno ama", explica el presidente José Alonso, en su primer mes y medio de gestión en charla simultánea con El Litoral y el programa ADN Gol (FM 96.7).
"Hoy se cumplen 44 días de gobierno en Colón, en el medio hay que separar que no fue el 3 de diciembre que arrancamos; porque 4 y 5 tuvimos que certificar firmas. Yo diría que el 9 fue el día que empezamos a gestionar. Pero en definitiva no importa eso porque uno está este 24/7 para el club", agregó el mandamás sabalero.
José Alonso, flamante presidente de Colón, cumplió el objetivo de levantar la inhibición.
"Yo creo que uno se pone objetivos en la vida: ¡yo dudé mucho tiempo en volver a Colón!. Es cierto y todos lo saben; hasta que tomé la decisión en la última instancia, pero ya mi cabeza estaba formateada para tener un ideario de lo que quería”, destacó en la charla de este jueves por la mañana.
“El primer objetivo era traer un un director deportivo que tratara de imponer un ordenamiento y un salto de calidad a la institución...que tuviera peso nacional en cuanto a su reconocimiento y que fue Diego Colotto; eso ayudó mucho a ordenar un poco los conceptos”, explica el presi sabalero.
“El otro punto fundamental: la salida de la inhibición y armar un plantel inmediatamente... rápidamente, porque no teníamos tiempo. Prácticamente se iba un plantel entero y otro que había que reemplazar: ¡había un mes solamente de pretemporada!. El otro objetivo era estabilizar institucionalmente el club y esa es la tarea que sigo haciendo”.
"Estos 44 días no dormí"
-¿Cuál es la foto hoy de Colón?...¿Qué club recibieron?...¿Cómo la llevan?
-Me cuesta mucho trabajo porque me he encontrado con muchas situaciones, llamadas indirectas y “espeluznantes”, pero que hay que enfrentarlas con valentía...no solamente con plata sino con gestión. Es una tarea que no me dejó dormir en estos 44 días. Permanentemente mi cabeza está “roleando” y “craneando” para ver cómo salir de este pozo. ¡Pero vamos a salir!".
"Colon es éso... Colón es energía, Colón es pasión, Colón es amor...Colón es todo lo que uno puede dar por la institución y creo que el proyecto deportivo institucional tiene que estar estable, creíble y sin deudas. Yo dije que el proyecto estaba basado básicamente en un lineamiento de objetivos, después una estrategia y después los recursos: financieros, humanos y de infraestructura", agregó.
-Fue una de tus promesas o discursos en medio de una campaña casi silenciosa…
-Si yo ordeno el recurso humano, el recurso financiero y el recurso de infraestructura, ahí sí puede haber un proyecto en marcha. Ahora viene una segunda etapa, que es la estabilización institucional y ahora sí el proyecto deportivo.
-¿Qué te dice la gente de Colón en la calle desde que sos presidente...qué te genera?
-Lo primero, un sentimiento positivo: se han visto sorprendidos por lo que se ha hecho y pide que sigamos por el mismo camino...que estamos bien. Lo segundo, que están esperanzados que en corto tiempo el club se enderece. Yo no pregunto nunca si me votó o no me votó: para mí el día que terminaron la elecciones son todos colonistas".
Alonso y su Comisión Directiva cumplen 44 días al frente de Colón. Foto: Manuel Fabatía.
La situación económica del club
"Me importa que todos juntos vayamos hacia una institución distinta y hacia un proyecto deportivo distinto. Hay que ordenar los ingresos y los egresos del club: hoy Colón tiene escasos recursos y muchos egresos que lo ha generado la comisión saliente...¡son muchísimos!", dijo el presidente sabalero
-(Alonso intenta hacer un silencio...pero sigue con el relato)
-Encima, hay muchos compromisos financieros que nos han creado y muchos servicios no pagados. Hay muchas cosas que aparecen todos los días como si fuera un montón de escombros que uno creyó que eran grandes y resulta que cuando los mueve se encuentra con un montón de cosas irregulares.
"Tengo como una bronca interna cuando digo "¡Pucha, a nosotros resulta que nos dijeron un montón de cosas, que yo lo voy a aclarar a corto plazo!". Dijeron varias cosas que son totalmente insustanciales. Que tuvimos un error deportivo...¡sí lo tuvimos y yo lo dije públicamente en la radio con mis disculpas! (se refiere al descenso). Pero no esa forma indiscriminada descalificarnos", indicó Alonso.
-¿Hay una receta o una fórmula para salier de esta crisis con la que recibieron Colón?
-La institución tiene que ir para un lado y ese lado es el crecimiento. No hay otra alternativa, no existe otra alternativa: para eso tenemos que tener una estabilidad financiera y económica; y un proyecto deportivo que en este momento nace en forma rápida, diría hasta un poco espasmódica por la necesidad de lograr un solo objetivo, que es el ascenso de Colón a Primera División.