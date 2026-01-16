José Neris: "Si no hay ninguna oferta tengo que volver y presentarme a entrenar en Colón"
El delantero que finalizó su préstamo con el City Torque reconoció que recibió varios sondeos pero que todavía no tiene certezas sobre su futuro. Mientras se resuelve, debe retornar a la institución sabalera que posee el 65% de la ficha y los derechos federativos.
Neris no está en los planes de Medrán para la temporada 2026.
En una de las pequeñas novelas que tiene el intenso verano sabalero se encuentra la situación del delantero José Pablo Neris, el futbolista que a principios de 2023 fue adquirido por Colón y que tras no hacer pie con la camiseta rojinegra fue cedido a préstamo en un par de oportunidades a equipos de su país.
Precisamente esta fue la situación que se planteó hace un año, cuando sin lugar en la consideración del por entonces entrenador Ariel "Pata" Pereyra, Neris pasó al Montevideo City Torque para disputar la temporada 2025 en la Primera División Uruguaya.
Pese al buen año que tuvo, el City Torque no hizo uso de la opción por Neris.
Pese completar un buen año, en el que convirtió 16 goles en 34 partidos con la camiseta celeste del elenco del vecino país, el grupo City decidió no hacer uso de la opción de compra que estaba fijada en el contrato y por eso los derechos federativos del futbolista de 25 años volvieron a Colón, que además posee el 65% del pase del ex Peñarol.
Con la decisión consensuada por ambas partes de que la mejor opción es que Neris siga su carrera en otras latitudes, volviendo a salir por un préstamo o, como prefiere la dirigencia rojinegra, mediante la transferencia definitiva por una venta.
En ese camino, en las últimas semanas el nombre de José Neris apareció relacionado a varios equipos que pretendían hacerse de sus servicios. El que con más fuerza insiste por contratarlo es el América de Cali, equipo colombiano que lo tiene como prioridad en el armado de su plantel para 2026.
Sin embargo, y como reconoció el presidente Alonso en declaraciones a medios de aquel país, esa intención todavía no se tradujo en una oferta formal que llegue a las oficinas de J.J. Paso.
Esta información fue ratificada el jueves por el propio dirigente sabalero en la extensa nota que le brindó a Radio GOL, donde explicó que Colón está dispuesto a escuchar propuestas por Neris y que mientras tanto el futbolista debe volver a Santa Fe y presentarse a entrenar en el predio 4 de Junio hasta tanto se resuelva su situación.
Siguiendo por esta línea el que rompió el silencio fue el propio delantero, con una breve charla con LT10 en la que dio su versión sobre su presente y sobre lo que pretende para el año que acaba de comenzar. En primera instancia, José Pablo Neris comentó: "Todavía no hablé hoy con mi representante.
"Estamos charlando con Colón, pero no hay nada cerrado. La idea es ver qué puede pasar, si aparece algo y si se puede agarrar", agregó.
José Neris debe regresar a Santa Fe a la espera de una definición.
En la misma sintonía, el ex futbolista del City Torque aclaró que "si no hay ninguna oferta, tengo que volver y presentarme a entrenar en Colón. No sé cómo está lo de América, todavía no me dijeron nada concreto".
Con este panorama, se espera que en las próximas horas el jugador desembarque en la capital de la provincia y se acerque al Predio 4 de Junio. Sin lugar en la consideración de Medrán y Colotto, se especula con que el futbolista se entrene apartado del grupo hasta tanto se termine de resolver su situación y se defina con qué camiseta se vestirá en este 2026.