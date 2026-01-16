El uruguayo rompió el silencio

José Neris: "Si no hay ninguna oferta tengo que volver y presentarme a entrenar en Colón"

El delantero que finalizó su préstamo con el City Torque reconoció que recibió varios sondeos pero que todavía no tiene certezas sobre su futuro. Mientras se resuelve, debe retornar a la institución sabalera que posee el 65% de la ficha y los derechos federativos.