Un día que pareció tener 100 horas

Alonso y Colón cerraron la novela “Pulga” con festejo a pura cumbia

La dirigencia sabalera, con el presidente a la cabeza, logró ponerle punto final y feliz al último paso de Luis Miguel Rodríguez: hubo foto, abrazo y firma para rescindir. A la noche, todos juntos: CD, plantel y Marcos Castelló.