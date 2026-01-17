Alonso y Colón cerraron la novela “Pulga” con festejo a pura cumbia
La dirigencia sabalera, con el presidente a la cabeza, logró ponerle punto final y feliz al último paso de Luis Miguel Rodríguez: hubo foto, abrazo y firma para rescindir. A la noche, todos juntos: CD, plantel y Marcos Castelló.
No fue un viernes más. No fue un día más para el Mundo Colón. Con la buena energía “porteña”, por haber solucionado el conflicto de Alberto “Beto” Espínola, lo que generó levantar la inhibición sabalera en la FIFA, el presidente volvió de Capital Federal con una sola meta: desactivar la bomba PR10.
Siempre, desde el vamos, la idea de José Alonso era evitar cualquier foto polémica, como por ejemplo “Pulga” entrenando en el predio alejado del plantel, a pesar que la decisión de Diego Colotto y Ezequiel Medrán era firme sin grises: que no formara parte del proyecto futbolístico 2026.
Pero también sabía que “necesitaba” ganar tiempo, a pesar que “Pulga” había llegado desde Simoca directamente a un hotel céntrico de la capital santafesina para presentarse el viernes a primera hora. Por eso, la nueva prórroga de licencia firmada por Héctor Lavini, era simplemente una cuestión horaria. Al toque, se provocó la llegada de Roberto San Juan en la siesta del viernes.
En los 500 kilómetros de retorno desde Capital Federal, después de solucionar lo de Espínola en FIFA, el presidente “masticó” una idea. Se había dado cuenta que ofrecer el partido despedida, no aplicaba, porque “Pulga” quiere seguir jugando (¿Central Norte de Salta?); y generar un contrato mixto con otra institución para compartir salario.
Godano lo contrató a “Pulga” por 18 meses y le pagó uno solo; esta nueva CD le había pagado septiembre y octubre. O sea, había que rescindir ¡14 meses!. Lo que José Alonso quería era hablar con sus pares el monto final y la forma de pago.
Lo que se cerró a la siesta, el mismo “Pulga” lo firmó en una Escribanía y llegó la foto y el abrazo final con José Alonso y Roberto San Juan a la tardecita. Pero ese día de cien horas no terminó allí en el Mundo Colón.
El plantel, que se quedaba definitivamente sin “Pulga” y sin Talpone, tenía “un premio sorpresa” después de una dura semana de pretemporada en el predio deportivo 4 de junio. Desembarco de toda la CD, asadazo y música en vivo, con la voz de Marcos Castelló.
El "Pulga" y Alonso.
Así, todos juntos cantando, saltando y aplaudiendo, cerraron un viernes muy feliz para Colón. Porque se les puso un buen final a la historia de amor entre el “Pulga” Luis Miguel Rodríguez y la entidad del Barrio Centenario. Y porque, además, se genera esta idea de “grupo”, con una CD presente y al lado del cuerpo técnico, el manager y los jugadores del plantel profesional.
Finalmente, a propósito de la salida de Nicolás Talpone, que se va a préstamo a Estudiantes de Río Cuarto por una temporada, su nuevo club cerró sus amistosos de pretemporada contra Instituto de Córdoba.
El primer equipo que paró Iván Delfino fue: Bacchia; Ruiz Díaz, Antonini,-Maffini y Ostchega; Garnerone, Cabrera, Rosané y Alaniz; Tomi González y Bajamich, donde el Celeste cayó por 1-0 frente al local. En el segundo tiempo ingresaron Lucas González y Tobias Leiva.
En el segundo partido, Estudiantes formó con Lastra, Olmos, Valenti, Ojeda, Ramponi, Valiente, Tevez, Romero, Leiva, Forclaz, Lucas González. En esta oportunidad, el León cayó por 3-1, con gol del ingresado en el segundo tiempo Javier Ferreira. Culmina la etapa de amistosos para el Cele, que se prepara para debutar en Victoria contra Tigre.
El León hizo oficial ayer la contratación del oriundo de Famaillá Agustín Lastra. Se trata del decimocuarto refuerzo del club. Tiene 25 años y viene de jugar la última temporada en Independiente Rivadavia, en donde fue campeón de la Copa Argentina 2025.
El joven arquero llegó a préstamo desde Boca Juniors, en donde llegó a debutar en la atípica temporada cuando el Covid–19 fue protagonista. En medio de la ola que sacudió al plantel xeneize, el elegido para defender los tres palos durante dos partidos fue Lastra, con 20 años recién cumplidos. Y en su debut mantuvo la valla invicta ante Banfield. Luego de permanecer dos años en el equipo de reserva de Boca, fue cedido a Aldosivi por dos años que se encontraba en Primera Nacional y en 2024 llegó a Independiente Rivadavia, equipo recientemente ascendido a la Liga Profesional.
Se mantuvo en la “Lepra” hasta la temporada pasada y obtuvo el título de Copa Argentina. Lastra competirá el puesto con Renzo Bacchia, y aunque Estudiantes lleva catorce incorporaciones, no se descarta alguna llegada más.