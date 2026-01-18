Se postergó el debut del Sabalero

Colón con Tapia: ¿por qué debe ir el Sabalero a la AFA el miércoles?

La convocatoria es a la tarde en el predio Lionel Andrés Messi que está ubicado en la ciudad de Ezeiza. El vicepresidente sabalero, Alejandro Bonazzola, confirmó su presencia: no se descarta que concurra también José Alonso.