Colón con Tapia: ¿por qué debe ir el Sabalero a la AFA el miércoles?
La convocatoria es a la tarde en el predio Lionel Andrés Messi que está ubicado en la ciudad de Ezeiza. El vicepresidente sabalero, Alejandro Bonazzola, confirmó su presencia: no se descarta que concurra también José Alonso.
En las últimas horas, hubo una comunicación a los clubes del ascenso en la AFA donde fueron citados para este miércoles, por la tarde, en el predio Lionel Andrés Messi de la ciudad de Ezeiza. Colón estará representado por su vicepresidente Alejandro Bonazzola, pero no se descarta que también pueda concurrir el mismo presidente José Alonso.
“Claudio Tapia ofrecerá novedades importantes sobre el dinero 2026 a los clubes. La noticia es importante por lo que implica en medio de la guerra de Clarín y La Nación contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino: el miércoles 21/01, la AFA anunciará la distribución de dinero a los clubes para 2026, y los derechos de televisación resultan las estrellas de jornadas tal como esa”, fue lo que empezó a circular en el mundo del ascenso.
Los clubes que disputarán el torneo 1ra. Nacional, ex B Nacional, quieren conocer sus previsiones presupuestarias y hasta ahora, según insiste TyC Sports (Grupo Clarín), la suya es una "generosa" oferta (otros dicen que es "la mejor oferta") para televisar los partidos de esa categoría del fútbol argentino.
Se alarga la espera para ver al nuevo Colón
Desde que TyC Sports / Grupo Clarín perdió la televisación de la 1ra. A o La Liga Profesional, por aquella decisión de todos los clubes de AFA, que buscaban mejores ingresos televisivos, el multimedios se quedó con la 1ra. Nacional y la B Metropolitana.
Como se sabe, el convenio con la 1ra. Nacional concluyó en noviembre 2025, nada impide que sea renovado pero hasta ahora no hubo novedades. Por ahora, TyC Sports renovó su oferta de contrato, y la AFA ha permanecido en silencio, esperándose novedades definitivas al respecto.
Al mismo tiempo, AFA reprogramó el inicio del campeonato de la 1ra. Nacional y 1ra. B, que son las de la televisación en disputa. Según publicó AFA, “se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de 1ra. Nacional y 1ra. División B, quedando fijada para el 14/02/2026”. En cuanto a la 1ra. C: “Se mantiene, por otra parte, el 21/02/2026 para el inicio del Campeonato de Primera División “C”.
Como se sabe, el fútbol del Ascenso tendrá que esperar una semana más para que vuelva a rodar la pelota. Este viernes, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó de manera oficial la reprogramación del inicio de la temporada 2026 de la Primera Nacional y la Primera B, las dos principales categorías. En principio, Colón recibía al Deportivo Madryn el domingo 8 de febrero en el Cementerio de los Elefantes.
Se alarga la espera para ver al nuevo Colón. Foto: Fernando Nicola
“Sin brindar mayores precisiones sobre los motivos, aunque según reveló la periodista Mariana Lamas, especialista en Ascenso, podría ser por las negociaciones abiertas entre AFA y los distintos medios interesados en adquirir los derechos televisivos para transmitir los encuentros, la entidad madre del fútbol argentino decidió retrasar el comienzo de ambos torneos, que finalmente se pondrán en marcha el 14 de febrero y no el 7 del mismo mes, como estaba estipulado”, explica el diario deportivo “Olé”.
Finalmente y en las últimas horas, la Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió no exigir la designación de un veedor oficial para controlar las cuentas de la AFA, luego de analizar la documentación aportada por la asociación civil del fútbol.
El titular del ente, Daniel Vítolo, le dijo al diario La Nación: "Las declaraciones de los contadores y las presentaciones de AFA desagregando los conceptos de sus balances, comenzando a abrir detalles de las cuentas globales objetadas en sus estados contables de los ejercicios 2017 a 2024 hace descartar en este momento toda posibilidad de proponer la designación de veedores contables en la entidad".
La AFA había negado “categóricamente la existencia de incumplimientos de su parte” y "su voluntad de cumplimiento normativo y su disposición a responder —como siempre lo ha hecho— por los canales institucionales y legales correspondientes". También denunció la “reiterada utilización del espacio mediático para formular imputaciones graves, sin respaldo en hechos documentados”.