Colón cayó por Liga Argentina de Básquet y llegó a cinco derrotas consecutivas

El Sabalero perdió ajustadamente ante Rivadavia de Mendoza como local. Vuelve a jugar este martes en el Roque Otrino.

Ajustada derrota para el Sabalero. Crédito: Prensa ColónAjustada derrota para el Sabalero. Crédito: Prensa Colón
Colón sumó este domingo una nueva derrota por Liga Argentina de Básquet tras caer como local ante Rivadavia de Mendoza.

Fue por un ajustado 86 a 83 en el estadio Roque Otrino de la ciudad de Santa Fe, llegando a las cinco caídas de forma consecutiva, contabilizando aquel encuentro suspendido ante Independiente BBC por fallas en el reloj de 24 segundos, en el cual el Sabalero se encontraba ganando al entretiempo.

Ajustada derrota para el Sabalero. Crédito: Prensa ColónAjustada derrota para el Sabalero. Crédito: Prensa Colón

Los goleadores del rojinegro fueron Federico González y Joaquín Fernández, ambos con 19 puntos. Por el lado de los vencedores, el máximo anotador fue Evert Bernal con 20 unidades.

Ajustada derrota para el Sabalero. Crédito: Prensa ColónAjustada derrota para el Sabalero. Crédito: Prensa Colón

Con este resultado, Colón se ubica en la última posición de la Conferencia Norte con tres triunfos y 11 derrotas. Volverá a jugar este martes y como local ante Santa Paula de Gálvez desde las 21 horas.

El desarrollo

El encuentro se mantuvo con extrema paridad a lo largo de los cuarenta minutos. Tras un primer parcial favorable al local, Rivadavia Básquet respondió en el segundo para empatar el marcador de cara al entretiempo. El juego se definió en los minutos finales, cuando la visita sacó su máxima de nueve producto de un último cuarto que ganó por 23-19.

Síntesis

  • Colón 83: Joaquín Fernández 19, Bautista Fernández 8, Germán González 19, Hans Feder Ponce 15, Andrés Jaimes 6 (FI) Juan Lozano 11, Santiago Costa 5, Estanislao Crespi 0, Juan Aldaz 0, Thiago Chemez 0. DT: Leandro Spies.
  • Rivadavia 86: Simón Hunt-Ramírez 10, Mateo Pérez 11, Zondrick Garrett 11, Lorenzo Capponi 8, José Tondini (FI) Francisco Llanos 15, Tobías Cravero 8, Ignacio Floriani 0, Evert Bernal 20. DT: Sebastián Saborido.
  • Parciales: 26-2, 43-43, 64-63 y 83-86.
  • Árbitros: Raúl Lorenzo y Alejandro Costa.
