Colón cayó por Liga Argentina de Básquet y llegó a cinco derrotas consecutivas

Colón sumó este domingo una nueva derrota por Liga Argentina de Básquet tras caer como local ante Rivadavia de Mendoza.
Fue por un ajustado 86 a 83 en el estadio Roque Otrino de la ciudad de Santa Fe, llegando a las cinco caídas de forma consecutiva, contabilizando aquel encuentro suspendido ante Independiente BBC por fallas en el reloj de 24 segundos, en el cual el Sabalero se encontraba ganando al entretiempo.
Los goleadores del rojinegro fueron Federico González y Joaquín Fernández, ambos con 19 puntos. Por el lado de los vencedores, el máximo anotador fue Evert Bernal con 20 unidades.
Con este resultado, Colón se ubica en la última posición de la Conferencia Norte con tres triunfos y 11 derrotas. Volverá a jugar este martes y como local ante Santa Paula de Gálvez desde las 21 horas.
El encuentro se mantuvo con extrema paridad a lo largo de los cuarenta minutos. Tras un primer parcial favorable al local, Rivadavia Básquet respondió en el segundo para empatar el marcador de cara al entretiempo. El juego se definió en los minutos finales, cuando la visita sacó su máxima de nueve producto de un último cuarto que ganó por 23-19.