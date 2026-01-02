Liga Argentina: Colón saldó la deuda con la AdC y vuelve a la competencia
En las últimas horas de 2025, la dirigencia sabalera regularizó la situación con la organización del torneo y con su plantel. Reinicia la actividad con la necesidad de sumar victorias para salir del fondo.
El sabalero vuelve a jugar este miércoles en Gálvez.
Uno de los tantos frentes de conflicto que debía abordar la flamante dirigencia sabalera que preside José Alonso estaba relacionado con la compleja situación económica que atravesaba el básquet profesional de Colón que compite en la Liga Argentina, máxima categoría de ascenso a nivel nacional.
En este marco, la urgencia pasaba por abonar el dinero que se adeudaba a la Asociación de Clubes y que había provocado que el elenco rojinegro sea desafiliado y no pueda sostenerse en la competencia. Sin embargo, con un gran esfuerzo y en las últimas horas del 2025, Colón emitió los pagos correspondientes y fue autorizado por la AdC para volver a competir en condiciones normales.
Vuelta al ruedo
El primer compromiso para la formación sabalera tendrá lugar este miércoles 7 de enero, cuando reciba a Santa Paula de Gálvez en condición de visitante.
Los dirigidos por Spies necesitan ganar para salir del fondo de la tabla.
Vale la pena destacar que los dirigentes de Colón también abonaron parte de lo adeudado a jugadores, cuerpo técnico y demás integrantes del staff del básquet profesional, en una clara señal de apoyo para revertir el mal momento y comenzar una nueva etapa con ánimo renovado.
Balance de la primera mitad de la temporada
Ha sido un primer tramo extenuante en los dos meses iniciales de la temporada. Ya se jugó más de un tercio de la competencia que comenzó el 30 de octubre. Hasta acá se disputaron 103 partidos por la Conferencia Norte y 108 por la Conferencia Sur, un total de 211 de los 544 encuentros que tiene pautados la fase regular.
Este caudal de encuentros permite delinear con mayor claridad los lotes dentro de cada conferencia. Quiénes pelearán arriba, quiénes lucharán por entrar en playoffs y quiénes están en la pelea por la permanencia.
Esta temporada, los cuatro primeros de cada zona accederán directo a los octavos de final, mientras que del 5º al 12º lugar dentro de cada conferencia disputarán la reclasificación. Por eso, la carrera por cada puesto promete ser apasionante.
En la Norte picó en punta el vigente subcampeón San Isidro de San Francisco con registro de 8-3, pero dos equipos lo siguen bien de cerca. Santa Paula, uno de los recién llegados desde La Liga Federal, marcha segundo con balance de 9-4 y la mayor cantidad de victorias en la zona. Con 8-4 está Salta Basket, que se reforzó para pelear arriba y está cumpliendo sus expectativas.
Barrio Parque aprovechó unas últimas semanas exitosas para acomodarse cuarto con 7-5. Otro que subió sobre el final es Independiente BBC, luego de un comienzo difícil, levantó cabeza con la llegada de Andrés Lugli y ganó seis de sus últimos siete.
En la Sur el puntero es el equipo del momento, Provincial de Rosario. El Rojo de Esteban Gatti tiene balance de 11-2 y acumula ocho triunfos en fila. El primer tramo de Quilmes también ha sido fenomenal. Fue el último equipo en conocer la derrota y ahora marcha como escolta con registro de 11-3.
Lo sigue de cerca Gimnasia La Plata con 9-3 y siete triunfos en sus últimos ocho partidos. El cuarto es La Unión con récord de 8-3, invicto como local y habiéndose estrenado en la ruta en su última presentación.
Los puestos del fondo también están que arden. La novedad para esta temporada es que los dos descensos que contempla el torneo no se definirán con playoffs por la permanencia, sino que los equipos que finalicen en el 17º puesto de cada conferencia perderán la categoría.
En la Norte, Colón marcha último con registro de 3-9 seguido por tres elencos debutantes con cuatro victorias: Hindú Club, Huracán Las Heras y Fusión Riojana. En el fondo de la Sur se encuentra Deportivo Norte con 2-11, por encima Rocamora con 3-10 y luego Ciclista con 4-10.
San Isidro es el equipo más goleador de toda la competencia con 88,9 de promedio seguido por Sportivo Suardi e Independiente BBC, todos de la Norte. Centenario de Venado Tuerto encabeza el torneo en porcentaje de triples con 39% de acierto. Lanús y Pico FC son los líderes del torneo en rebotes, en tanto que Centenario y Unión de Mar del Plata hacen lo propio en el apartado de asistencias.
Hans Feder Ponce, escolta sabalero, es el goleador del torneo con 22 de promedio.
En el plano individual también hay cosas para destacar. Hans Feder Ponce es el goleador con 22 puntos de promedio para Colón de Santa Fe. Lo siguen Juan Abeiro de Fusión Riojana y Crisitan Amicucci de Independiente BBC.
El propio Amicucci lidera el certamen en valoración seguido por otros cuatro internos, Elias Cave de Estudiantes, Juan Abeiro de Fusión Riojana, Franco Pennacchiotti de Villa Mitre y Elián Centeno de Villa San Martín.
La tabla de reboteros la encabeza Iván Catani, de Deportivo Norte, aunque con un solo partido jugado. El base Gastón Bertona de Barrio Parque lidera La Liga Argentina en asistencias con 5,3 por juego, acompañado por Andrés Lugli de Independiente BBC, Jerónimo Díaz Müller del sorprendente Santa Paula y Raúl Pelorosso de GELP.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
