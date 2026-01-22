Pullaro: “Esta maratón forma parte de la identidad de todos los santafesinos”
El gobernador de la provincia acompañó la presentación de la carrera que se corre el próximo domingo 1° de febrero. Valoró que forme parte de la Copa Santa Fe y la señaló como el inicio de un 2026 repleto de deporte en Santa Fe, con los Juegos Sudamericanos como evento central.
El gobernador Pullaro se mostró "emocionado" en el lanzamiento de la Maratón.
En la mañana de este jueves, el Salón Blanco de la Casa de Gobierno fue escenario para la presentación oficial de la edición número 48 de la Maratón Acuática Santa Fe - Coronda. La “más linda del mundo” volverá a disputarse el próximo domingo 1° de febrero con la participación de 18 nadadores que por un tiempo estimado de 7 horas unirán la capital de la provincia con la costanera corondina.
Encabezando el acto oficial, tomó la palabra el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien expresó sus sensaciones a pocos días de que se vuelva a realizar la maratón en el río Coronda: “Me invade la emoción porque siento una gran responsabilidad de que la maratón más linda del mundo, que es algo que forma parte de la identidad de todos los que viven el Río Coronda, se pueda llevar adelante y que además sea parte de la Copa Santa Fe".
"Para nosotros fue una decisión difícil, que tiene mucho que ver con la insistencia del intendente de Coronda que vino a plantearnos que no podíamos perder esta maratón porque es algo que toda la gente de esta región sentía como propio”, agregó.
Siguiendo por esta línea, y en referencia al respaldo que desde su gestión se le ofrece a esta clase de eventos deportivos, Pullaro señaló que “el día de la maratón se vive un día de fiesta en toda esta parte de la provincia, atrayendo también a muchas personas que no son de estas localidades y que generan un movimiento turístico en toda la región".
"Por eso no podíamos, como Gobierno de la Provincia de Santa Fe, dejar de llevarla adelante y hacer los aportes necesarios para volver a tenerla por segundo año consecutivo. Para nosotros el deporte es una política pública porque entendemos y fomentamos todos esos valores que el deporte traslada y desarrolla”, dijo Pullaro.
En cuanto a la apuesta que desde el Gobierno que encabeza se realiza en materia del desarrollo deportivo desde las bases y con esta clase de eventos, el mandatario santafesino indicó: “Esta supo ser una provincia muy golpeada por la inseguridad, que era noticia a nivel nacional e internacional por los hechos delictivos que se registraban".
"Con trabajo pudimos cambiar esa realidad y empezar a mostrar una imagen distinta asociada por ejemplo al deporte, sus eventos y sus disciplinas. Es por eso que apostamos tanto al deporte, que desarrollamos programas que tienen que ver con el deporte en la provincia de Santa Fe" señaló el gobernador.
"Trabajamos con las instituciones deportivas, hacemos aportes para que puedan tener la infraestructura que merecen, acompañamos la práctica de diferentes disciplinas y apostando a que la Copa Santa Fe tenga cada vez más competencias que se puedan llevar adelante”, subrayó.
Daniel Di Lena ratificó el acompañamiento de Lotería de Santa Fe.
2026 a pleno deporte
Sobre el final, Pullaro se encargó de vincular la edición 48 con los Juegos Sudamericanos que se realizarán este año en la provincia de Santa Fe, marcando el inicio de un 2026 repleto de deporte en todo el territorio santafesino: “La Maratón que hoy estamos presentando no podemos dejar de ponerlo en el marco de los Juegos Sudamericanos que se realizan este año en Santa Fe y que van a ser el evento deportivo más importante del año en todo América Latina y que se van a hacer acá, en la Provincia invencible de Santa Fe".
"Queremos que toda la comunidad santafesina los pueda disfrutar pero además se los pueda apropiar, los pueda sentir como parte de ese legado que tenemos como provincia”, destacó.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, expresó que “es un gusto acompañar y aportar a la decisión que tomó el gobernador a fines de diciembre de 2024, de volver a realizar esta maratón. Así lo hicimos el año pasado y así lo vamos a hacer nuevamente este 1° de febrero”.
A su turno, quien mostró su satisfacción por la realización de la Maratón fue la Ministra de Desarrollo, Victoria Tejeda, quien señaló: “Estamos muy entusiasmados porque arranca una nueva edición de la Copa Santa Fe nada menos que con la Santa Fe - Coronda que es la maratón más linda del mundo".
"Esto forma parte de una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de incluir al evento, de apoyarlo, de recuperarlo para que no se pierda y hacer que siga creciendo también con el respaldo de la Lotería de Santa Fe. Este año 2026 nos espera mucho deporte en la provincia, con todas las disciplinas de la Copa Santa Fe pero también con lo que van a ser los Juegos Sudamericanos”, agregó.
La ministra Tejeda participó del lanzamiento de la Santa Fe - Coronda
Siguiendo por esta línea, la funcionaria explicó: “Creemos que va a ser un gran año, repleto de encuentros con la familia y con los amigos para disfrutar de estas actividades. Hay que destacar que todo esto viene acompañado de una gran inversión que hace la provincia en materia de infraestructura deportiva para que la gente que se acerque disfrute de instalaciones de primer nivel”.
En el final, y respecto del operativo que desde el estado santafesino se prepara para uno de los eventos más convocantes que tiene el año deportivo en Santa Fe, Victoria Tejeda señaló: “Como Gobierno estamos trabajando intensamente, incorporando a áreas que son fundamentales como la salud y la seguridad para que vivamos una verdadera fiesta del río sin ninguna clase de inconvenientes".
"Invitamos a todos los ciudadanos de Santa Fe a que se acerquen a disfrutar de lo que sin dudas va a ser una gran fiesta, tanto para aquellos que hagan el recorrido con sus embarcaciones como los vecinos de Santa Fe, de Santo Tomé, Sauce Viejo, Desvío Arijón y obviamente Coronda que se puedan acercar a la playa y ver el paso de los nadadores desde ahí”, señaló Tejeda.