Encabezó el lanzamiento de la Santa Fe - Coronda

Pullaro: “Esta maratón forma parte de la identidad de todos los santafesinos”

El gobernador de la provincia acompañó la presentación de la carrera que se corre el próximo domingo 1° de febrero. Valoró que forme parte de la Copa Santa Fe y la señaló como el inicio de un 2026 repleto de deporte en Santa Fe, con los Juegos Sudamericanos como evento central.