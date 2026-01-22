Se realizó la presentación oficial de la 48° edición de la Maratón Santa Fe - Coronda

Se llevó a cabo en la mañana de este jueves el lanzamiento oficial de la edición número 48 de la tradicional Maratón Acuática Internacional Santa Fe – Coronda, evento que forma parte de la Copa Santa Fe 2026.
Con dos santafesinos entre los 18 participantes confirmados, se corre este domingo 1° de febrero. Hay modificaciones en el recorrido por la obra del nuevo puente y se anuncian mayores controles en el río. Estiman una duración de más de 7 horas dependiendo de los factores climáticos.
La legendaria competencia de aguas abiertas conocida como la más linda del mundo, se disputará el próximo domingo 1 de febrero.y contará con la participación de 18 nadadores y nadadoras, en ramas masculina y femenina, provenientes de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, lo que reafirma el carácter internacional y el prestigio que distingue a esta prueba.
La Maratón Acuática Santa Fe – Coronda constituye uno de los acontecimientos deportivos más relevantes de la región, no solo por la exigencia deportiva que implica, sino también por su valor histórico, cultural y turístico. Año tras año, convoca a miles de personas a lo largo del recorrido y fortalece el vínculo entre el deporte, el río y las comunidades de las distintas localidades.
Como parte del acto de lanzamiento de la edición 48 de la Santa Fe - Coronda tomó la palabra Víctor Russo, integrante del comité organizador y quien brindó mayores detalles de lo que sucederá dentro de 10 días con una nueva fiesta del río: “Va a ser muy similar a las anteriores pero con algunas modificaciones en cuanto al recorrido".
"No vamos a tener el paso por el vado por las obras del nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé pero la perlita es que vamos a entrar a la cortada de Sauce Viejo después de varios años sin poder pasar por ahí. Es una zona sobre la que se estuvo trabajando, que se ha limpiado y quedó muy linda y va a volver a ser uno de los puntos clave en el desarrollo de la competencia”, agregó.
Precisamente respecto de las condiciones particulares que tiene la tradicional prueba de aguas abiertas, Russo comentó: “Por algo esta maratón es conocida como “la más linda del mundo” porque es una de las pocas que tiene ese contacto con la gente que puede ver pasar al lado a los nadadores".
"Más allá del cambio puntual en la zona del vado el circuito se mantiene de la misma manera, llegando desde la Costanera hacia la zona de las Cuatro Bocas siguiendo río abajo pasando por Sauce hasta llegar a Coronda”, indicó el referente del comité organizador.
Consultado acerca de la nómina de participantes, uno de los responsables de la organización del evento detalló: “Vamos a contar esta vez con un total de 18 nadadores entre las que se incluyen tres mujeres. Va a ser muy interesante el duelo de Maite Puca con la italiana, es una rivalidad que se viene dando y que va a ser muy interesante de poder observar”.
“Tenemos dos santafesinos, Martín Carrizo y Aquiles Balaudo. A eso se suman los competidores que vienen de otros países incluyendo a los italianos que hoy por hoy tienen el equipo más fuerte del mundo. Está todo dado para que tengamos una muy buena maratón, con la esperanza de que tengamos un santafesino subiéndose al podio”, agregó Russo.
Sobre el final, y consultado sobre las cuestiones técnicas de la carrera, desde la organización explicaron que “según las estimaciones por la altura del río la idea es que la carrera tenga una duración cercana a las 7 horas, también dependiendo de como esté el factor viento. Si las condiciones son las que tenemos hoy o muy similares podemos llegar a tener una maratón de 7 horas 15 minutos”.
En la lista de nadadores confirmados para la edición 48 de “la más linda del mundo” se destaca la presencia de uno de los créditos locales que se ilusiona con llevar lo más arriba posable la bandera de Santa Fe. La referencia es para Martín Carrizo, el experimentado nadador local que viene de hacer una gran tarea en 2025 y apunta a tener otro buen rendimiento el 1° de febrero próximo.
Consultado sobre esta nueva participación en la Santa Fe - Coronda, Carrizo señaló: “La maratón nuevamente es una realidad, y es una gran alegría porque ya estamos a muy poquito de que se corra. Vamos a pasar por Santo Tomé de una forma difrefente con la corriente en contra por la obra que está llevando a cabo el Gobierno".
"Los nadadores estamos preparados para eso y además hoy no está corriendo demasiado el río en esa parte del Salado así que no debería influir demasiado”, agregó.
En referencia al desarrollo de su exitosa carrera deportiva en el mundo de las aguas abiertas, el representante santafesino señaló que “este año empezamos con la gira justamente después de la última edición de la Santa Fe - Coronda. Estuvimos nadando en Canadá, Capri - Nápoles, Macedonia y ahora nuevamente acá".
"Es algo continuo, así que uno mantiene la estabilidad en el entrenamiento. El rival es uno mismo, yo creo que el objetivo de todo deportista es llegar a la costanera de Coronda” destacó el nadador santafesino.
Respecto de las metas que se traza a nivel personal a 10 días de volver a nadar la Coronda, Martín Carrizo se sinceró: “El objetivo mío es darle una alegría a la gente, tratar de repetir lo del año pasado. Las temperaturas van a ser elevadas como el año pasado, se dice que la semana próxima va a ser muy calurosa y el nadador sabe que tiene que estar bien hidratado".
"Para eso está el el cuerpo médico acompañando continuamente a la Maratón. Hay que tener precauciones porque los deportistas y los organizadores saben a qué se enfrentan, esto no es una carrera de dos horas, es una competencia de entre 7 y 8 horas y hay que estar atentos a todo”, agregó.
En cuanto a la estrategia que plantea junto a su equipo de trabajo, el nadador local hizo hincapié en que “hay muchos factores que pueden variar la estrategia el mismo día de la Maratón. El viento, el clima, es imposible predecirlo en un 100% a eso. Es una carrera más mental que física".
"Conmigo en el agua va a estar nuevamente Leandro Pérez, el hermando de Rafa, y es una alegría volver a contar con él. En tantas horas de carrera tenés muchos puntos críticos, la cuestión es estar positivo en todo momento bajo el agua”, sumó.
Por último y avalado por la cantidad de veces que nadó la Santa Fe - Coronda, Carrizo le dejó un mensaje a todo el público que se acerque a acompañar la carrera del domingo 1: “Que sea cautelosa, que respete al nadador, que es el primero y el último en llegar y que el esfuerzo lo hace él. Ellos van arriba disfrutando en una embarcación y cuando tienen que correrse, que se corran por favor”.
Siendo parte fundamental para el desarrollo normal de esta competencia, desde el destacamento local de Prefectura también formaron parte del lanzamiento de la Maratón, brindando precisiones sobre el trabajo de control que estarán desarrollando en el río y en sus adyacencias durante toda esa jornada. Al respecto, el Jefe de la Prefectura Santa Fe,
Juan Carlos Debailleux, explicó: “Sabemos que esta clase de eventos no solamente nuclea a nadadores y a la gente que acompaña a los competidores sino que también hay un seguimiento náutico donde mucha gente se vuelca al río con sus embarcaciones y hay un disfrute".
"Podemos decir que hay 2 eventos en el mismo tiempo, uno que es la prueba deportiva propiamente dicha y la otra que es la cuestión del acompañamiento que nos obliga a nosotros a hacer un esfuerzo desplegando mayor cantidad de medios de superficie, con mayor personal trabajando”, agregó.
Siguiendo por esta línea, el Prefecto Principal dejó en claro que “la idea es hacer una mayor cantidad de controles, que tienen que comenzar a la salida misma de las guarderías y de los clubes náuticos. Vamos a hacer hincapié en que las embarcaciones no estén excedidas en cuanto a la cantidad de personas que pueden ir a bordo, cuenten con todos los elementos de seguridad y que la persona que la conduce tenga la habilitación pertinente”.
Consultado sobre el consumo de bebidas en el río, el referente de la Prefectura Santa Fe reveló: “Es muy común la ingesta de alcohol arriba de las embarcaciones durante la Maratón. Hay que tener en cuenta que desde Prefectura se regula esa situación mediante una ordenanza en donde hay una tolerancia de 0,5 para lanchas y 0,2 para motos de agua y jet ski".
"Hemos firmado un comodato con la Agencia Provincial de Seguridad Vial que nos permite contar con alcoholímetros así que hacemos saber a todos los navegantes que va a haber controles de alcoholemia en el río. El año pasado trabajamos alrededor de 60 efectivos sumando todos los guardacostas y los que se despliegan por tierra para hacer controles en la salida de las embarcaciones”, dijo el prefecto.
En el final, y consultado acerca de las características que tendrá el río en el día de la competencia, el prefecto Debailleux señaló que “al ser un domingo hay poco movimiento, tenemos una altura cercana a los 3 metros y sí hay presencia de mucho camalote, pero no vemos que vayamos a tener alguna clase de inconveniente respecto de la navegación".