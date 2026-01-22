Será parte de la Copa Santa Fe 2026

Se realizó la presentación oficial de la 48° edición de la Maratón Santa Fe - Coronda

Con dos santafesinos entre los 18 participantes confirmados, se corre este domingo 1° de febrero. Hay modificaciones en el recorrido por la obra del nuevo puente y se anuncian mayores controles en el río. Estiman una duración de más de 7 horas dependiendo de los factores climáticos.