Cronograma

La Semana de la Laguna vuelve a Santa Fe con propuestas culturales y recreativas

La iniciativa municipal se desarrollará del 21 al 25 de enero e incluirá deportes náuticos, actividades ambientales, ferias, gastronomía y un festival abierto al público, con el objetivo de fortalecer el perfil turístico de la ciudad y revalorizar su entorno natural.