La Semana de la Laguna vuelve a Santa Fe con propuestas culturales y recreativas
La iniciativa municipal se desarrollará del 21 al 25 de enero e incluirá deportes náuticos, actividades ambientales, ferias, gastronomía y un festival abierto al público, con el objetivo de fortalecer el perfil turístico de la ciudad y revalorizar su entorno natural.
La laguna como punto de encuentro turístico. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
La ciudad de Santa Fe se prepara para una nueva edición de la Semana de la Laguna, que se desarrollará del 21 al 25 de enero con propuestas culturales, deportivas, ambientales y recreativas. La iniciativa fue presentada por autoridades municipales y provinciales, quienes destacaron su continuidad como política pública y su aporte al desarrollo turístico y económico de la capital provincial.
La secretaria de Producción y Empleo, Rosario Alemán, explicó el origen y la importancia de la propuesta. “Esta es la tercera edición y el 22 de enero por ordenanza del Concejo Municipal se dispuso el día de la semana de la laguna, porque fue la primera vez que se nadó la Maratón Santa Fe-Coronda”, recordó.
En ese sentido, remarcó el valor estratégico del evento: “Estamos felices de poder seguir llevando a cabo esto como una política pública porque demuestra que el turismo es una política de desarrollo económico en la ciudad de Santa Fe”.
Contacto directocon la laguna
Durante toda la semana se desarrollarán actividades náuticas junto a clubes y paradores. “Los invitamos a vivir la laguna, a mirarla desde cerca, a convivirla”, expresó, y detalló que habrá kayak, surf, tablas, bicis náuticas y un paseo de embarcaciones previsto. Además, destacó que muchas de las propuestas “son totalmente gratuitas” y articuladas por distintas áreas municipales.
Propuestas para vecinos y visitantes. Crédito: Manuel Fabatía.
Uno de los momentos centrales será el cierre del sábado con un festival abierto en la Costanera Oeste. “Por primera vez un festival libre y gratuito el sábado desde las 19 horas, frente a la Universidad Tecnológica. Vamos a tener un escenario en la playa”, afirmó la funcionaria. El evento contará con DJ, ferias de emprendedores y propuestas gastronómicas.
Veranopositivo
El director provincial de Turismo, Franco Arone, aportó cifras que reflejan el buen desempeño del sector. “Más de 100.000 turistas llegaron a la provincia de Santa Fe en la primera quincena de enero, con un impacto económico que superó los 50.000.000 de pesos”, indicó.
Arone detalló que la ocupación promedio fue del 68%, con picos superiores al 80% en cabañas, y resaltó la importancia del turismo de cercanía. “Una noche más de alojamiento genera un impacto económico fenomenal, porque no solo impacta en el hotel, sino también en la gastronomía, en los shopping y en otros servicios”, explicó.
Santa Fecomo destino
El intendente Juan Pablo Poletti destacó el trabajo conjunto para posicionar a Santa Fe como destino. “Tenemos que mostrar nuestra ciudad y va a ser un trabajo entre todos. Los santafesinos le van a dar la identidad de cordial, de amena, de una ciudad feliz”, expresó.
Presentación oficial de la Semana de la Laguna. Crédito: MSF.
Poletti sostuvo que la Semana de la Laguna forma parte de una visión más amplia. “Queremos hacer de Santa Fe una ciudad de grandes eventos”, afirmó, aunque aclaró que existen prioridades en la gestión. “Los recursos son finitos, pero eso no quita que sigamos soñando”, dijo, al referirse a la posibilidad de recuperar eventos deportivos de gran escala.
Con propuestas inclusivas, gratuitas y pensadas para todos los públicos, la Semana de la Laguna se consolida como uno de los hitos del verano santafesino y como una herramienta clave para fortalecer el turismo de cercanía y la identidad local.