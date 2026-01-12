San Guillermo potencia su perfil turístico con nuevas obras en el Parque "Alfonsina Storni"
“Trabajamos para que Santa Fe sea una provincia turística”, aseguró el gobernador este domingo en el departamento San Cristóbal. Donde, junto al senador Felipe Michlig y autoridades provinciales inauguró obras de infraestructura turística en San Guillermo.
Con una inversión de $120 millones, inauguraron mejoras en el Parque Municipal de San Guillermo
Con el objetivo de fortalecer las capacidades turísticas de la región, el gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este domingo por la tarde obras de puesta en valor y mejoras en el Parque Municipal “Alfonsina Storni”, de San Guillermo, en el departamento San Cristóbal.
Fue en el marco de la celebración conjunta de la 22° Fiesta Nacional del Camping y 33° Fiesta Provincial del Camping. A partir de una inversión de $ 120 millones, se mejoraron los natatorios del lugar, se instaló un nuevo tobogán acuático con caída triple y un mangrullo islote para la plaza húmeda.
“Nos da mucha satisfacción venir a inaugurar una obra emblemática para esta localidad que, fundamentalmente, traerá felicidad tanto a los vecinos de la ciudad y la región, como a las familias que van a venir a divertirse y disfrutar de este espacio que ahora tiene más y mejor infraestructura”, aseguró el gobernador
Santa Fe, provincia turística
Luego, Pullaro subrayó que “esto nos permite estar preparados para ofrecer lo mejor de nosotros tanto a turistas santafesinos como a los de las otras provincias. Fue ahí que empezamos a abrirle los brazos a turistas tanto internos como de otras provincias, que antes no nos identificaban como una provincia turística".
"De esta forma, a partir de la aplicación de un plan de turismo, logramos mostrar las riquezas turísticas que tenemos en todo el territorio de la provincia: nuestros paisajes naturales, nuestras fiestas populares, nuestra gastronomía, nuestra historia, nuestra cultura”.
El gobernador aprovechó para valorar que “este año Santa Fe será sede de los Juegos Suramericanos. Recibiremos 6 mil atletas olímpicos que vendrán a competir en lo que será el evento deportivo más grande de Santa Fe por los próximo 20 ó 30 años. Ellos también serán promotores de lo que es nuestra provincia”.
Además, Pullaro aseguró que “invertir en clubes y natatorios municipales como el de San Guillermo permite que vecinos y turistas puedan disfrutar con mucha alegría los días de calor pero, además, así lograremos que centros urbanos como este se transformen en centros turísticos”.
En Villa Trinidad
Cabe señalar que Pullaro estuvo también en la localidad de Villa Trinidad, donde se reunió con el presidente comunal José Luis Sánchez en la sede de la comuna local.
Allí, además de repasar aspectos de la gestión comunal y proyectos para la localidad, el gobernador entregó equipamiento de Objetivo Dengue para fortalecer las capacidades de la localidad en materia de prevención y acción contra el dengue. Así, acompañado por Michlig, Puccini y Cunha, Pullaro equipamiento para fumigar, depe y repelentes producidos en el LIF.