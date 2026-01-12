Departamento San Cristóbal

San Guillermo potencia su perfil turístico con nuevas obras en el Parque "Alfonsina Storni"

“Trabajamos para que Santa Fe sea una provincia turística”, aseguró el gobernador este domingo en el departamento San Cristóbal. Donde, junto al senador Felipe Michlig y autoridades provinciales inauguró obras de infraestructura turística en San Guillermo.