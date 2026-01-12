Reunión en la Sociedad Rural

Productores del departamento Vera alertan por fallas eléctricas, abigeato y mal estado de los caminos

La Sociedad Rural de Vera (SRV) analizó la situación que atraviesan los productores del departamento, poniendo en el centro del debate el deficiente servicio eléctrico en la Cuña Boscosa, la inseguridad rural y el deterioro de la red vial, problemáticas que se repiten sin respuestas concretas por parte de las autoridades.