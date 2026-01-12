Productores del departamento Vera alertan por fallas eléctricas, abigeato y mal estado de los caminos
La Sociedad Rural de Vera (SRV) analizó la situación que atraviesan los productores del departamento, poniendo en el centro del debate el deficiente servicio eléctrico en la Cuña Boscosa, la inseguridad rural y el deterioro de la red vial, problemáticas que se repiten sin respuestas concretas por parte de las autoridades.
Pese a los reiterados reclamos realizados ante la EPE, no se han obtenido respuestas. Foto: Archivo
La comisión directiva de la Sociedad Rural de Vera (SRV) mantuvo una reunión en la que abordó las principales dificultades que afectan a los productores del departamento, con especial énfasis en el deficiente servicio eléctrico que padecen numerosas comunidades del interior de la Cuña Boscosa y en la creciente inseguridad rural vinculada al abigeato.
Desde la entidad señalaron que, pese a los reiterados reclamos realizados ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE), no se han obtenido respuestas que permitan vislumbrar soluciones de corto plazo, situación que genera un profundo malestar entre los productores y vecinos de la región.
Servicio eléctrico caro, inestable y sin respuestas
Uno de los principales puntos analizados fue la precariedad del suministro eléctrico en una decena de poblaciones rurales, donde los usuarios pagan tarifas elevadas por un servicio irregular, con cortes que pueden extenderse desde varias horas hasta días completos.
Estas interrupciones afectan tanto la vida cotidiana de las familias como la conectividad, la actividad productiva y la prestación de servicios básicos.
Desde la SRV recordaron que existía expectativa de mejora tras la instalación de la Estación Transformadora en Vera, pero advirtieron que el mal estado de las líneas y la superposición de jurisdicciones entre Margarita y Villa Ocampo continúan agravando la situación.
En ese contexto, insistieron en la necesidad urgente de renovar líneas obsoletas y de reforzar los recursos humanos y logísticos para atender una demanda creciente, acorde a las necesidades de una población que reclama un servicio eficiente y confiable.
Abigeato e impunidad: una preocupación persistente
Otro de los temas centrales fue la inseguridad rural, en particular el abigeato, una problemática que, según indicaron, lleva años siendo tratada en reuniones con autoridades sin que se logren resultados concretos.
Los productores expresaron su angustia e impotencia frente a la reiteración de hechos delictivos que se cometen con aparente impunidad. Asimismo, advirtieron sobre la existencia de un mercado negro de comercialización de carne en la zona, que incluso se promociona a través de redes sociales a precios muy por debajo de los valores oficiales.
Desde la SRV consideraron indispensable una mayor atención de los organismos de control y la aplicación de sanciones ejemplares para desalentar este tipo de delitos que atentan directamente contra la producción y la propiedad privada.
Caminos rurales y rutas en estado crítico
Finalmente, la entidad volvió a reclamar por el mal estado de la red vial de piso natural, cuya falta de mantenimiento complica la circulación, especialmente en épocas de lluvia, y dificulta el traslado de la producción.
En el mismo sentido, solicitaron la urgente reparación de la Ruta Provincial N°3, que presenta tramos con un marcado deterioro. Según advirtieron, la presencia de baches y sectores en mal estado representa un riesgo permanente para la seguridad vial y pone en peligro la vida de quienes transitan por esa vía.