Eco Puntos y Complejo Ambiental

Rafaela promueve prácticas responsables en la disposición de residuos

Se recordó a los vecinos, los espacios y horarios habilitados para la correcta disposición de residuos, destacando el rol del Eco Punto y del Complejo Ambiental como pilares del sistema de gestión integral que impulsa el cuidado del ambiente y la participación ciudadana.