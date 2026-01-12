Rafaela promueve prácticas responsables en la disposición de residuos

Mirá tambiénRafaela: fortalecen la prevención en seguridad con nuevos móviles policiales
En el marco de las políticas públicas orientadas al cuidado del ambiente y a la mejora continua de la gestión de residuos, el Instituto para el Desarrollo Sustentable, informó que la ciudad cuenta con establecimientos especialmente habilitados para la correcta disposición de distintos tipos de residuos, promoviendo prácticas responsables y sustentables entre los vecinos y vecinas.
El Eco Punto y el Complejo Ambiental de Rafaela forman parte del sistema de gestión integral de residuos y cumplen un rol central en la separación, recuperación y tratamiento adecuado de materiales, lo que permite reducir el volumen que llega a disposición final y fortalecer procesos vinculados al reciclaje, la reutilización y la economía circular.
Desde el municipio señalaron que el uso correcto de estos espacios no solo contribuye a una ciudad más limpia y ordenada, sino que también optimiza el funcionamiento del sistema ambiental y reduce el impacto negativo de los residuos sobre el entorno.
Eco Puntos: horarios y tipos de residuos admitidos
Los Eco Puntos I y II, ubicados en Ruta 70 y Santos Dumont, y en avenida Italia y Normando Corti respectivamente, funcionan de lunes a sábado de 8:00 a 19:00, y los domingos de 9:00 a 15:00.
En estos espacios se reciben residuos recuperables como papel, cartón, plásticos, metales y vidrio, además de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de pequeño porte (RAEES), pilas y baterías, aceite vegetal usado, aceite mineral usado, neumáticos fuera de uso y residuos de poda, entre otros materiales que requieren un tratamiento diferenciado.
El rol del Complejo Ambiental
El Complejo Ambiental de Rafaela, con ingreso por Camino Público N°5, atiende de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 y los sábados de 7:00 a 12:30. Este establecimiento cumple una función estratégica dentro del sistema de gestión, permitiendo el tratamiento y la disposición adecuada de residuos que no pueden ser gestionados a través de los Eco Puntos.
Su funcionamiento resulta clave para disminuir el volumen de residuos que ingresan a disposición final y para consolidar un modelo de gestión ambiental más eficiente y sustentable.
Desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable se remarcó la importancia de la concientización ambiental y de la participación activa de la ciudadanía. La separación de residuos en origen y el uso adecuado de los espacios habilitados son acciones fundamentales para reducir el impacto ambiental y sostener las políticas ambientales que se desarrollan en la ciudad.
Asimismo, se destacó que prácticas simples como respetar los días y horarios establecidos, acercar los residuos a los lugares correspondientes y disponerlos correctamente contribuyen de manera directa a mantener una Rafaela más limpia, ordenada y comprometida con el cuidado del ambiente.
Finalmente, el Instituto invitó a la comunidad a informarse y a hacer un uso responsable de los Eco Puntos y del Complejo Ambiental, entendiendo que la protección del entorno es una responsabilidad compartida entre el municipio y los vecinos.