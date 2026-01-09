Licitan la construcción de 11 nuevas aulas para escuelas de Rafaela

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, lanzó una nueva licitación para la construcción de 11 aulas y obras complementarias para 9 escuelas de la ciudad de Rafaela, ubicada en el departamento Castellanos, en el marco del programa 1000 Aulas.
“Estamos cumpliendo con el compromiso asumido por el gobernador Maximiliano Pullaro de garantizar las condiciones edilicias para generar mejores aprendizajes en los estudiantes”, sostuvo el ministro de Educación, José Goity.
Por su parte, la secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, agregó que “en el departamento Castellanos tenemos 13 aulas terminadas, 21 en proceso de ejecución o licitación e intervenciones integrales en las localidades de Humberto Primo, en la escuela N.º 6387 y en Sunchales, en la escuela N.º 379, todo ello tiene una inversión total de $2.278.577.639”.
Sobre la licitación y las escuelas beneficiadas
Se trata de la Licitación Pública 07/2025 cuyos sobres de ofertas se abrirán el próximo 4 de febrero. La o las empresas que resulten ganadoras tendrán un plazo de 180 días calendario para ejecutar los trabajos que prevén un presupuesto oficial de $ 944.614.730,53.
Las escuelas beneficiadas serán el Jardín de Infantes Nº 219 “Doctor Eduardo D’Agostino”, la Escuela Nº 615 “Luis Alberto Spinetta”, la Escuela Nº 1343 “Amancay”, la Escuela N° 1359 “Juan Bautista Languier”, la Escuela Nº 1287 “Juan Domingo Perón”, la Escuela Nº 1361 “Ángela Peralta Pino”, la Escuela Nº 495 “Malvinas Argentinas”, la Escuela Nº 1316 “Don Tomás” y la Escuela Nº 613 “Alicia Cattáneo”.